LAS BREÑAS: EL GOBERNADOR ZDERO INAUGURÓ OBRAS DE MEJORAS Y ENTREGÓ EQUIPAMIENTO AL CIFF N° 13

En el marco del 47° aniversario de la institución, el primer mandatario provincial, inauguró obras de refacción de este dispositivo que contiene y asiste a cerca de 50 niños y adolescentes de distintos barrios de la localidad.

Continuando con su agenda de actividades en Las Breñas, el gobernador Leandro Zdero acompañado por el intendente comunal, Omar Machuca, inauguró hoy, obras de mejoramiento en el Centro de Integración y Fortalecimiento Familiar (CIFF) N° 13 “Hermana María Dolores” y donde además, entregó elementos de juegos e insumos escolares para niños y adolescentes, en el marco del 47° aniversario de la institución.

“Estamos contentos de estar cumpliendo con esta demanda de refacción, pero puntualmente, cumplir con una política de Estado que es una mirada a los niños, a la inclusión, a tender una mano al más vulnerable y de articular políticas sociales que tengan que ver con la contención y que se pueda incluir de forma concreta, real y que no sea sólo una exclamación”, celebró Zdero, acompañado por la ministra de Desarrollo Humano, Carina Botteri Disoff, el ministro de Infraestructura Hugo Domínguez y la subsecretaria de Municipio, Gabriela Galarza.

En este CIFF, al que asisten 50 niños, niñas y adolescentes de 6 meses a 13 años se realizaron mejoras en instalaciones eléctricas, se colocaron nuevos sanitarios y nuevas aberturas. Se pintó toda la institución; se instaló una bomba de agua y se entregaron juegos para que los chicos puedan realizar actividades como pintura, dibujo, practicar deportes (vóley, fútbol, gimnasia). Además, el Gobierno Provincial proveyó de insumos escolares requeridos por los niños en las clases de apoyo escolar, que allí se brindan.

HACE MUCHOS AÑOS NO RECIBÍAN LA VISITA DE UN GOBERNADOR

A su turno, la directora del CIFF N° 13, Ana María Pérez agradeció al Gobierno Provincial por realizar “estas refacciones para nuestros niños” y resaltó que hace años no recibían la visita de un gobernador, y agradeciendo su presencia, agregó: “Gracias por mirar a los CIFF del interior, que a veces, pedimos ayuda no nos dan respuestas y hoy finalmente, la tuvimos”.

Los CIFF son espacios de contención y desarrollo integral al que asisten niños y adolescentes de 6 meses a 13 años, de escasos recursos y/o que sufren situaciones de vulnerabilidad social. Estos dispositivos tienen por objetivo brindarles el cuidado bio-psicosocial necesario para propiciar un óptimo desarrollo de sus potencialidades en espacios institucionales.

Zdero aseguró que “pese a tener una sábana realmente corta, nos está permitiendo de forma responsable ordenar recursos de todos los chaqueños y administrar de forma honesta, responsable y definir políticas prioritarias”, aseguró. Por último, reafirmó el compromiso de continuar trabajando para mejorar la calidad de vida de los chaqueños: “Vamos avanzando fuertemente en la vulnerabilidad, salud, oportunidad de trabajo y obras necesarias para que cada una de las localidades de la provincia pueda crecer y desarrollarse”, finalizó.

Por su parte, el intendente Machuca expresó su alegría por estas obras de mejoras, porque la dependencia “tenía un deterioro importante” y gracias a la decisión del gobernador Zdero se logró intervenir este dispositivo porque, “antes, no estaban en el orden de prioridades los CIFF del interior”, dijo. Por último, destacó la labor del gobernador porque “cada obra se planifica, se trabaja y se termina bien, para entregar en condiciones”, detalló.

El subsecretario Niñez, Adolescencia, Familia y Adultos Mayores, Fernando Samudio celebró la visita del gobernador Zdero a la institución y explicó que este CIFF se refuncionalizó porque “era un lugar que estaba olvidado y se puede ver la cantidad de chicos que alberga”, dijo. “Podremos darles un refrigerio, un desayuno con nivel nutricional para darles una mejor calidad de vida a estos niños que vienen de distintos barrios, son de distintas edades y tienen distintas realidades”, concluyó Samudio.

