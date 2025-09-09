LAS BREÑAS: DOS HOMBRES FUERON DETENIDOS POR EL HURTO DE PRENDAS Y OBJETOS DE UNA VIVIENDA- TENÍAN PEDIDOS DE CAPTURA ACTIVOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la Comisaría de Las Breñas esclarecieron un hecho de hurto y detuvieron a dos sujetos de 31 y 34 años. Ambos sujetos fueron identificados por las cámaras de seguridad y resultaron tener pedidos de captura vigentes por robo y violencia de género.



El hecho ocurrió cerca de las 23, cuando el personal policial de la Comisaria local fue alertado sobre un hurto en un domicilio de la localidad. El damnificado, de 31 años, denunció que desconocidos ingresaron al patio de su vivienda y le sustrajeron dos toallones, un pantalón de jeans, un par de zapatillas deportivas, un escobillón y una palita de plástico.

Tras la denuncia, los efectivos iniciaron tareas investigativas y analizaron imágenes de cámaras de seguridad aportadas por un vecino, donde lograron identificar a los presuntos autores. Con esa información montaron un operativo cerrojo en la zona y, minutos más tarde, procedieron a la demora de ambos sospechosos.

Al verificar sus datos en el Sistema de Gestión Biométrica (Si.Ge.Bi) del Departamento de Antecedentes, se constató que los dos tenían pedidos de aprehensión/detención activos: El de 31 años, por una causa de supuesto robo, solicitada por la Cámara 1ª Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña. En tanto el de 34 años, por una causa de supuestas amenazas en contexto de violencia de género, con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 de Villa Ángela.

Informado de la situación, el fiscal de turno dispuso la notificación de aprehensión de ambos sujetos y la solicitud de detención en la causa por hurto, continuando con las diligencias judiciales correspondientes.

