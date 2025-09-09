BASAIL: OPERATIVO “LINCE”: SECUESTRARON ARMAS, MOTOS Y ANIMALES FAENADOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino el personal de la Comisaria Basail.



Efectivos de la Comisaría de Basail desplegaron un operativo de seguridad nocturno en la zona de Bajo Méndez. Tres hombres oriundos de Santa Fe fueron notificados por infracción al Código de Faltas y a la Ley de Caza.

Este lunes a la noche, los uniformados llevaron adelante el “Servicio de Seguridad Nocturno Motorizado Lince”, con resultados positivos en materia de prevención.

Alrededor de las 23:30, en la zona de Bajo Méndez, los uniformados interceptaron a tres hombres de 29, 26 y 22 años, todos domiciliados en la localidad de Florencia, provincia de Santa Fe.

Durante el control, constataron que los sujetos transportaban animales faenados sin documentación ni permisos habilitantes, así como armamento y vehículos sin papeles.

De esta manera, procedieron al secuestro de dos motocicletas Zanella ZB, dos ejemplares de carpincho faenados, un chancho cimarrón faenado, dos cuchillos y una escopeta calibre 16.

Conforme lo dispuesto por la magistratura interviniente los sujetos fueron notificados por “Supuesta infracción al Art. 44° del Código de Faltas Provincial y a la Ley de Caza 1429-R” , continuando en libertad, mientras los elementos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado de Paz y Faltas.

Relacionado