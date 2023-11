LAS APARIENCIAS ENGAÑAN HBGG: “SOLOS FUNCIONAN DOS AMBULANCIAS DE LARGA Y UNA PARA LOCAL”

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Los tres móviles que están circulando, lo hacen por el mantenimiento y esfuerzo de los trabajadores del área, hacen los viajes a Sáenz Peña o Resistencia, NO tienen aire acondicionado.

En algunas localidades no tienen combustible, en nuestra ciudad racionada o no, siguen funcionando solo tres la 6695 para viaje programado, la Ford 6863 solo para urgencias y 6748 local y zona rural.-

Desde el nosocomio nos dicen solo funcionan tres, las que se encuentra en el 107 están toda rotas, fuera de servicio móviles que no están funcionando son el 6709 – 6618 y 6647.-

