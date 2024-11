LARGA LUCHA Y VICTORIA: LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN BERNARDO LOGRAN ACUERDO SALARIAL HISTÓRICO

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Corresponsalía San Bernardo

Tras una intensa semana de paros progresivos que paralizaron diversas actividades municipales, los trabajadores de la ciudad de San Bernardo alcanzaron un acuerdo con el Ejecutivo municipal, poniendo fin a un conflicto que se extendió desde el 28 de octubre. El acuerdo se concretó en una reunión este 6 de noviembre, donde los representantes de la Federación de Trabajadores Municipales del Chaco (FETMU), encabezados por su Secretario General, Paulino Sánchez, lograron firmar un acta que satisface varias de las demandas planteadas por los trabajadores.

El Conflicto: Una Semana de Paros y Luchas

Desde el lunes 28 de octubre, los empleados municipales de San Bernardo iniciaron paros progresivos con el objetivo de reclamar mejoras salariales y condiciones laborales más justas. Las movilizaciones se intensificaron hasta el viernes 3 de noviembre, cuando la presión sobre el gobierno local se hizo insostenible. Con el apoyo de la FETMU, los trabajadores dejaron en claro que no se retirarían hasta obtener respuestas concretas.

Las demandas eran claras: un aumento salarial acorde con la inflación y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores municipales, quienes enfrentan una alta carga de trabajo y salarios que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. La ausencia de avances significativos en las negociaciones previas había llevado a los empleados a adoptar esta medida drástica.

Un Acuerdo Salario Histórico

El resultado final de la negociación fue el acta acuerdo firmada hoy, en la que se destacan varios puntos clave que benefician a los trabajadores municipales de San Bernardo.

1. Incremento salarial escalonado: Se acordó un aumento del 18% en octubre sobre la escala salarial de agosto de 2024, seguido por un 6% adicional en noviembre y otro 6% en diciembre de 2024. Esto representa un esfuerzo por corregir la desactualización salarial que venían reclamando los empleados.

2. Recategorización automática: Los trabajadores de las categorías O a la 15 recibirán una recategorización automática, siempre que cumplan con los requisitos de antigüedad. Además, se acordó una reparación histórica para aquellos que tenían categorías desfasadas en relación con su antigüedad, con un aumento de un punto de categoría cada tres meses hasta alcanzar la meta.

3. Mantenimiento de los $30.000 no remunerativos: En un gesto de continuidad, se mantendrán los $30.000 no remunerativos otorgados en marzo de 2024 hasta el marzo de 2025 para las categorías O a 15, con un análisis de su posible incorporación al salario básico en 2025, dependiendo de la realidad económica del momento.

4. Compromiso de nuevas negociaciones: Se acordó que la próxima negociación salarial se llevará a cabo en marzo de 2025, con el fin de ajustar nuevamente los salarios según la evolución económica y las necesidades del sector.

5. Condiciones laborales: Otro de los puntos importantes del acuerdo fue la entrega de indumentaria para el personal de servicio y obreros, un tema recurrente en las demandas de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales.

Un Reconocimiento a la Unidad Sindical

Paulino Sánchez, Secretario General de la FETMU, celebró la unidad de los trabajadores y destacó la importancia de la lucha colectiva para conseguir estos logros. “Este acuerdo es un triunfo de la organización sindical, que demuestra que cuando los trabajadores se mantienen firmes en sus reclamos, pueden lograr mejoras significativas en sus condiciones laborales y salariales”, expresó Sánchez tras la firma del acta.

El acuerdo también fue celebrado por los empleados municipales presentes en la reunión, quienes vieron en esta negociación una oportunidad para mejorar su calidad de vida y la de sus familias, después de un largo período de dificultades económicas.

La Reacción del Gobierno Municipal

Por su parte, el Ejecutivo municipal, que estuvo representado por el intendente y otros funcionarios, manifestó su conformidad con el acuerdo, reconociendo las dificultades por las que atraviesan los trabajadores y la necesidad de llegar a una solución que beneficie a ambas partes.

Conclusiones

El acuerdo alcanzado hoy es una victoria significativa para los trabajadores municipales de San Bernardo, quienes han conseguido mejoras salariales sustanciales y un compromiso de revisión y actualización de sus condiciones laborales en los próximos meses. Con este acuerdo, se cierra una semana de tensiones y paros, pero se abre una nueva etapa de diálogo y cooperación entre los empleados municipales y el gobierno local.

El acto de firma del acuerdo ha dejado claro que la lucha sindical y la unidad de los trabajadores, acompañadas de una negociación firme, pueden hacer frente a los desafíos económicos y lograr avances importantes para mejorar las condiciones laborales y salariales en el ámbito municipal.

