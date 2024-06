LANZARON EL PROGRAMA DEPORTIVO «CHACO JUEGA» EN SÁENZ PEÑA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El gobernador Leandro Zdero, junto al presidente del Instituto del Deporte Chaqueño (IDCH), Fabio Vázquez, realizó esta tarde el lanzamiento de la primera edición del programa «Chaco Juega», una iniciativa provincial integral con la que el Gobierno pretende impulsar el deporte comunitario e integración social de más de 60.000 jóvenes chaqueños . El objetivo es promover la integración social en los jóvenes, a través de la competencia deportiva como agente de participación e inclusión comunitaria. La modalidad del programa es participativa, gratuita , inclusiva y formativa.

Jóvenes chaqueños de 11 a 17 años podrán participar de Modalidades por Categorías por Edad (Sub 14: 11 -14 años; Sub 15: 13 -15 años; Sub 16: 15 -16 años y Sub 17: 16 -17 años). Las instancias de competencia tendrán una Etapa Local, de junio a agosto, en los 70 municipios; una Etapa Zonal (9 zonas), donde, de agosto a septiembre, competirán los ganadores de los municipios; y, una Etapa Provincial, prevista para octubre, y donde competirán los ganadores de la zonal.

El programa incluye 31 disciplinas deportivas, como: Atletismo, Fútsal Karate, Taekwondo, Bádminton, Gimnasia Artística, Levantamiento Olímpico, Tenis 2, Básquet 3×3, Gimnasia Rítmica, Boxeo, Gimnasia, Trampolín, Lucha, Tenis de mesa, Natación, Canotaje, Handball, Tiro, Pádel, Ciclismo, Handball de playa, Tiro con arco, Patín artístico, Ciclismo de montaña, Hockey, Vóley, Patín carrera, Fútbol 11, Judo, Vóley de playa, y Rugby.

«Pretendemos que sea el punto de encuentro de las actividades deportivas de nuestra provincia, que sea un sello propio del Chaco», expresó Zdero. Además, ratificó que para la gestión, «la cultura, el deporte son también ejes fundamentales para contener, para recuperar valores, para abrazar también la posibilidad de desarrollar todas y cada una de las disciplinas, y por eso hemos confiado en quienes hoy conducen el Instituto del Deporte Chaqueño».

En esa línea, el jefe del Ejecutivo chaqueño remarcó que «el desafío es que en las 70 localidades de nuestra provincia, cada uno de los que asumen esta responsabilidad de ser la cara visible de «Chaco Juega», puedan representar y ser el brazo del deporte, de la oportunidad, y del encuentro para contener a los jóvenes, a la familia». «Nuestra misión es sortear cada una de las distancias, llegar hasta la Copa Chaco, poder llevar esto a cada rincón de la provincia, y tener un protagonismo propio», finalizó.

Por su parte, el titular del IDCh, Fabio Vázquez, celebró el lanzamiento de este programa que «es una herramienta fundamental para poder trabajar con jóvenes que tienen un potencial bárbaro para nuestro Chaco», y remarcó que la idea de este proyecto es «que entendamos que los jóvenes están ávidos de querer participar, ser protagonistas y a través del Gobierno les daremos esta herramienta, promoviendo la inclusión y los valores a través del deporte».

Relacionado