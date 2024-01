LALI RESPONDIÓ A LOS ATAQUES: «LA BALA POR LA BALA NO ME TOCA»

Pero el mecanismo para operar contra la estrella pop no termina ahí, ya que el mandatario, en reiteradas oportunidades dio «Me Gusta» y compartió fake news contra la estrella pop. Fue por este motivo, que Lali Espósito publicó en su cuenta de X una foto de ella haciendo fuck you con la leyenda

En este marco, ella participó este lunes de Paraíso Fiscal de Olga y habló sobre cómo afronta el hostigamiento en las redes sociales, y afirmó: «A mi, la bala por bala a mi realmente no me toca. Por algún motivo, creo que por una posición de vida mía, no me permito que esas balas me toquen. Otras balas sí me tocan, pero esa no»

«Decir cualquier cosa, la utilización de una persona para otro objetivo, eso son todas balas que intento no entrar. Esas no tienen que ver con mi persona y mi construcción real. Tiene que ver solamente con lo que el público quiere ver», reflexionó.

Y agregó: «Después sí hay balas que me entran. Como cuando una mujer empieza a hablar de libertad y ya la tildan de puta. Parece una cosa antigua pero esto sigue pasando todo el tiempo».