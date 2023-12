LA VERSIÓN DEL CAMIONERO QUE DIJO HABER VISTO A ELVIS BENÍTEZ NO SE ACREDITÓ: «FUE FALSA LA INFORMACIÓN»

«Lamentablemente lo que nos causó fue un gran dolor», contó Erica Romero quien habló con el camionero que dijo públicamente que su hijo le pidió ayuda. Ilusión, contradicciones y una camioneta «fantasma» que jamás tomó una cámara de seguridad.

Este mes se cumplen 6 años de la desaparición de Elvis Benítez, una incógnita que nunca se pudo resolver, un vacío que sigue doliendo y una lucha irrenunciable de su mamá por saber dónde está su hijo y qué pasó. A pocos días de que se cumpla un año más de la última vez que lo vieron con vida, la ilusión que provocó un camionero que dijo que vio y habló con él terminó en desilusión.

En octubre de este año, Damián Gómez, un camionero de 30 años, relató a la Policía un encuentro inusual durante su viaje por la Ruta Nacional N° 11. A unos 10 kilómetros de Las Garzas, Santa Fe, dijo que se encontró con Elvis Benítez, desaparecido desde el 22 de diciembre de 2017. «Yo soy Elvis Benítez, por favor avisá al Chaco que me busquen en San Javier, Santa Fe. Me tiene un tal Carlos», fue la frase que el conductor le adjudicó a Elvis.

Erica Romero-mamá de Elvis Benítez

Las declaraciones de Gómez provocaron conmoción provincial: lo dijo públicamente, lo describió, generó muchas ilusiones. A las horas de los datos que dio a conocer, una comitiva policial comenzó a investigar, Erica Romero volvió inmediatamente a Resistencia para hablar con la Justicia, estaba dispuesta a ir a San Javier a buscar a su hijo.

Los investigadores recorrieron varios lugares, siguieron el camino que el conductor marcó, dialogaron con vecinos, repartieron fotos, renovaron el identikit, hicieron lo que había que hacer. Pero con el avance de las horas, nada del relato podía probarse y hasta comenzaron a marcar contradicciones.

Hoy, a más de un mes de lo expresado por Gómez, fuentes judiciales indicaron a Diario Chaco que no se pudo acreditar ninguno de los supuestos relatados por el conductor. «Evidentemente eran datos falsos, se ignora con qué finalidad» , dijeron desde la investigación que encabeza la fiscal Roxana Soto.

Erica Romero, madre de Elvis, había expresado ante Diario Chaco , horas después de que se diera a conocer la supuesta interacción de su hijo con el chofer, que no podía «caer». Sin embargo, ya en noviembre comenzó a mostrar su frustración por los detalles que recibía de la fiscalía.

«FUE FALSA LA INFORMACIÓN»

A pocos días de cumplirse 6 años de la desaparición de su hijo, la madre de Elvis volvió a dialogar con este medio y dio precisiones de las conclusiones a las que arribaron los investigadores y cómo atravesó todo este proceso.

«Al principio fue muy emocionante, la verdad es que estábamos con todas las expectativas. Yo ya esa misma noche quería viajar, pero después de las 48 horas ya me habían informado que había bajado un 50% la posibilidad y que podía ser mentira. A los 7 días estuvieron los de Búsqueda de Personas donde pude ver el trabajo de ellos, pude acceder a todo lo que hicieron en Santa Fe y también pude ver videos de las cámaras de seguridad que captaban al camión», comenzó Romero.

Érica Romero, madre de Elvis Benítez

En ese sentido, añadió: «La verdad es que no coincidió desde el momento que él dice que lo ve a Elvis con la salida que él hace desde Resistencia, porque la cámara lo capta desde Basail, los horarios no eran y todas las cámaras que se vieron en todas se las ve al camión pasando pero en ningún momento se observó esa camioneta roja . También había una persona que había dicho que vio esa camioneta roja, en el horario que el camionero dijo, pero al parecer también fue un camionero el que lo dijo y que podía ser alguien que le daba apoyo a esa versión».

Erica necesitaba escuchar la voz del hombre que contó -primero en una radio y luego en la Justicia- que vio a su hijo, necesitaba recibir toda la información posible. Ese contacto ocurrió y concluyó con su sensación de que nada de lo que decía era real.

«Hubo cosas que no concordaban, yo misma me di cuenta de varias que no concordaban con lo que él había dicho. No concuerdan los horarios, desde el lugar donde él dice que para y que habla con mi hijo a la siguiente cámara que lo vuelve a tomar, ese camión tenía que ir arriba de los 140 km/h, que es imposible que un camión ande a esa velocidad. Se tomaron los tiempos, la velocidad y bueno nada coincidió, lamentablemente», expresó.

«Le hice una pregunta de algo que yo no hice público sobre mi hijo y ahí me di cuenta que no coincidía, porque al día siguiente cuando yo me acerco a la fiscalía y cuando me hicieron las entrevistas yo cuento el tema de las manchas que mi hijo tiene y él -por el camionero- cambia otra vez eso. Es como que iba tomando datos para su relato«, agregó.

Si bien todo esto provocó que se active una búsqueda que se prolongó hasta Tucumán y Misiones, todo con resultados negativos, la información aportada por Gómez jamás se pudo probar.

«Lamentablemente esto no tiene pena, lamentablemente lo que nos causó fue un gran dolor . Desde la Justicia me dieron a entender que esto podría haber surgido desde una motivación económica», concluyó Romero quien este 22 de diciembre encabezará una misa pidiendo por la aparición de su hijo.

