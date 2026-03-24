LA UNNE PRESENTA SU PROYECTO DE RESTITUCIÓN DE LEGAJOS DE ESTUDIANTES Y TRABAJADORES VÍCTIMAS DE LA DICTADURA MILITAR DEL 76

Será este miércoles 25 de marzo a las 9 horas, en el salón del Consejo Superior del Rectorado de la UNNE, ubicado en 25 de Mayo 868 de Corrientes.

En el marco del Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia y de los 50 años del último Golpe Militar, la Universidad Nacional del Nordeste presenta su proyecto de reparación y restitución a familiares de los legajos de estudiantes, docentes y no docentes víctimas de la última Dictadura Cívico Militar.

Será durante una conferencia de prensa que se realizará el miércoles 25 de marzo a las 9 horas, en el salón del Consejo Superior del Rectorado de la UNNE, ubicado en 25 de Mayo 868 de Corrientes.

Allí se presentará el trabajo que se realiza consistente en la reparación de los legajos de estudiantes y trabajadores docentes y no docentes de la UNNE que fueron víctimas de la última dictadura cívico militar en el país. Documentos a los que se agregará una frase que visibilice el hecho de que vieron interrumpida su trayectoria académica por la violencia estatal ejercida en el marco del llamado Proceso de Reorganización Nacional, desde el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983 cuando se recupera la democracia.

Las copias de dichos legajos se entregarán a sobrevivientes y familiares.

La restitución de estos documentos se realiza en conjunto con las Fiscalías Federales de Chaco y Corrientes, y es una medida simbólica de reparación y aporte a la identidad.

Relacionado