“LA TIGRESA” ACUÑA Y “LA GURISA” DIONICIUS PELEAN EN RESISTENCIA POR EL TÍTULO DEL MUNDO

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

La pelea revancha por un título mundial se realizará este viernes 23 de diciembre, Marcela “Tigresa Acuña” contra Débora «La Gurisa» Dionicius. El evento boxístico será en el microestadio del Club Sarmiento, desde las 20, y la entrada será un alimento no perecedero para comedores de la capital chaqueña.

La cita prevista para el viernes 23, coordinada además por la fundación Resistencia Ciudad Solidaria, contará con duelos masculinos de gran nivel, protagonizados por boxeadores locales y de otras provincias contra rivales de otros países sudamericanos.

Sobre esta gala de lujo, la “Tigresa” detalló que buscará la oportunidad de quedarse con el cinturón de la categoría Súper Gallo de la Organización Mundial de Boxeo. “Es una gran revancha, esperadísima. Yo ya estoy programando mi retiro y no me puedo ir con esa materia pendiente”, expresó. “Invitamos a toda la gente del norte, porque Resistencia termina siendo el corazón del norte, algo que yo también venía trabajando con mi promotor hace bastante tiempo para que se pueda armar esta clase de eventos en esta zona del país, cosa que era difícil lograr. Pero gracias al intendente Gustavo Martínez se dio la posibilidad de hacer esto y está regalando a toda su gente la posibilidad de vivir un título mundial simplemente con un alimento no perecedero y eso no se ve en otro lugar”, destacó en base al apoyo del Municipio para acercar este evento.

Además, la boxeadora de vasta trayectoria, acompañada del organizador del evento, Oscar Fernández, agregó: “Otra de las cosas lindas que me toca poder vivir en esta oportunidad es que vamos a estar compartiendo ring con mi hijo mayor, Maximiliano Chaparro, que peleará en forma profesional y también formará parte de la cartelera de esta gran velada que vamos a estar viviendo en la ciudad de Resistencia”. La cita prevista para el viernes 23, coordinada además por la fundación Resistencia Ciudad Solidaria, contará con duelos masculinos de gran nivel protagonizados por boxeadores locales y de otras provincias contra rivales de otros países sudamericanos.

Combates de la jornada

Además de la pelea estelar de la “Tigresa” Acuña, por el Título Mundial Juvenil, Marco García (de Mendoza) peleará contra Jairo Delgado (de Colombia).

Para completar la jornada, los presentes disfrutarán de los combates entre Fabián Maidana (Santa Fe) VS Carlos Aquino (Entre Ríos); Joaquín Díaz (Chaco) VS Roberto Rojas (Entre Ríos); Maximiliano Chaparro (Formosa) VS Guido Romero (Chaco); Santos Díaz (Chaco) VS Jonathan Juárez (Gran Buenos Aires); y Marcelo Maciel (Chaco) VS Esteban Espíndola (CABA).

Relacionado