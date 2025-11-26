LA TAJANTE FRASE DEL PRESIDENTE DE ATLÉTICO MADRID SOBRE UNA POSIBLE VENTA DE JULIÁN ÁLVAREZ: «NO ESTAMOS…»
Enrique Cerezo no dudó sobre el futuro del atacante argentino: el Atlético no negociará su salida y el delantero quiere cumplir su contrato, vigente hasta 2030.
A horas del cruce ante el Inter por la fecha 5 de la UEFA Champions League, Enrique Cerezo dejó un mensaje categórico sobre el futuro de Julián Álvarez. “Nosotros no estamos abiertos a negociar, no por Julián sino por ningún jugador. Ahora, si vienen y el jugador se quiere marchar, se marchará, pero en este caso concreto no hay ningún jugador que se quiera marchar”, sostuvo el presidente del Atlético Madrid.
Álvarez, una de las figuras del equipo, tiene contrato vigente hasta 2030 y una cláusula de 500 millones de euros, lo que confirma la intención del club de blindar su continuidad. El mandatario también descartó una posible renovación y desestimó versiones que afirmaban que el Apollo Sports Club —futuro nuevo dueño del club— podría mejorar las condiciones del vínculo. “Julián tiene un contrato y lo tiene que cumplir, como lo hacemos todos. Es un jugador al que queremos y él se quiere quedar aquí. Hace un año que está con nosotros y tiene varios por delante”, afirmó.
El delantero de la Selección Argentina viene siendo relacionado con el Barcelona, que buscará un centrodelantero en el mercado de verano ante la posible salida de Robert Lewandowski. Sin embargo, desde el Atlético rechazan cualquier chance de transferencia en los próximos mercados de pases.
Cerezo también habló del futuro de Diego Simeone, luego de que el entrenador expresara su deseo de dirigir al Inter en algún momento de su carrera. “Yo creo que Diego sabe muy bien lo que tiene que hacer y es un tema de él. Yo creo que no se va a ir del Atlético de Madrid”, afirmó.
Cómo llega Atlético Madrid al duelo de Champions
El Atlético de Madrid recibirá al Inter este miércoles desde las 17, en el estadio Metropolitano. El equipo suma dos victorias (ante Union Saint-Gilloise y Eintracht Frankfurt) y dos derrotas (frente a Liverpool y Arsenal) y necesita un triunfo para acercarse a los primeros ocho puestos de la liguilla de la Champions League.