La tajante frase del presidente de Atlético Madrid sobre una posible venta de Julián Álvarez: No estamos...

Álvarez, una de las figuras del equipo, tiene contrato vigente hasta 2030 y una cláusula de 500 millones de euros, lo que confirma la intención del club de blindar su continuidad. El mandatario también descartó una posible renovación y desestimó versiones que afirmaban que el Apollo Sports Club —futuro nuevo dueño del club— podría mejorar las condiciones del vínculo. “Julián tiene un contrato y lo tiene que cumplir, como lo hacemos todos. Es un jugador al que queremos y él se quiere quedar aquí. Hace un año que está con nosotros y tiene varios por delante”, afirmó.