LA TAJANTE DECISION QUE TOMO WANDA NARA CON MARTIN MIGUELES LUEGO DEL ESCANDALO CON CIARDONE

Wanda Nara y Martín Migueles en Punta del Este: los días felices antes de la difusión de los chats (RSFotos) Wanda Nara y Martín Migueles en Punta del Este: los días felices antes de la difusión de los chats (RSFotos)

Hasta hace pocos días, todo parecía indicar que Wanda Nara atravesaba uno de sus mejores momentos a nivel personal junto a Martín Migueles, el empresario que logró conquistarla en medio de un presente mediático agitado. Sin embargo, el clima de cuento de hadas se desdibujó de golpe cuando comenzaron a circular rumores de una infidelidad frustrada por parte de Migueles, con la modelo Claudia Ciardone como tercera en discordia. La situación escaló rápido, y a pocas horas de conocerse los supuestos chats entre ambos, Wanda sorprendió con una decisión que no pasó inadvertida entre sus seguidores.

Mientras disfruta de unos días en Punta del Este para recibir el año nuevo, la empresaria optó por un gesto tajante en redes sociales: dejó de seguir a Martín en Instagram. Al principio, la acción pasó desapercibida, pero en cuestión de horas captó la atención de los usuarios más atentos, que no tardaron en encender el debate virtual. El hecho resultó aún más llamativo porque hasta entonces la pareja se mostraba unida en la costa esteña y compartiendo planes de verano.

El movimiento de Wanda no tardó en ocupar protagonismo en redes, donde los comentarios y especulaciones se multiplicaron. “Son todos iguales”; “Mirá de lo que se pierde”; “Mejor que lo haya dejado. Era un vividor”; “Ella se merece un tipazo”; “Mejor sola que mal acompañada, Wan”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron en las últimas horas, reflejando el apoyo incondicional de sus seguidores y un clima de indignación colectiva ante la noticia de la presunta traición.

El detonante de la crisis llegó con las declaraciones públicas de Ciardone, quien habló sobre el episodio en la última emisión de SQP (América). Allí, la modelo confirmó que Migueles intentó contactarla recientemente. “Fue extraño que me vuelva a escribir. No era necesario porque no hablé con él nunca más, desde junio de 2023”, contó Ciardone ante las cámaras. Pero la insistencia de Migueles no se habría limitado a un simple saludo. “Me mandó mensajes los primeros días de diciembre y después me llamó. Me insistió para verme, obviamente no era para tomar un café porque sé cómo habla él. Yo le dije que no porque estaba en pareja”, aseguró.

En su relato, Claudia fue más allá y detalló que la relación que mantuvo anteriormente con Migueles había estado marcada por la desconfianza y la presencia de otras mujeres: “Nos estábamos conociendo y él estaba con otras chicas más del mismo gimnasio. Ellas me vinieron a increpar y yo no sabía”. Y continuó: “Los mensajes los tengo, cuando Wanda los quiera ver, no tengo ningún problema en mostrárselos. No tengo el contacto de ella, pero tengo una amiga que es amiga de la mamá, Nora. Ella ya le había advertido de cómo era él”.

Claudia Ciardone brindó detalles sobre el intento de Martín Migueles de encontrarse (SQP – América)

Con palabras contundentes, Claudia no dudó en definir al empresario: “Martín Migueles es mentiroso y mujeriego, en ese orden”. Y reflexionó: “Cuando yo estaba con personajes como este perdiendo el tiempo, me hubiese gustado que venga alguien y me cuente”.

La modelo también dio detalles de la conversación de tono sugerente que, según aseguró, mantuvo con el novio de Wanda: “Insistió un poco más y me dijo que me iba a cruzar en el gimnasio. No pasó, pero me lo dijo. Yo creo que él le debe estar diciendo a Wanda que está todo armado, pero yo tengo los mensajes que ella puede ver”.

En medio de la polémica, el círculo cercano de Nara no hizo comentarios públicos, pero el gesto de dejar de seguir a Migueles en redes fue interpretado como una señal clara de distanciamiento y de que la empresaria no está dispuesta a tolerar situaciones ambiguas en su vida personal. Por ahora, Wanda optó por el silencio y por refugiarse en el entorno de Punta del Este, mientras las repercusiones de la crisis sentimental continúan ocupando la agenda mediática y alimentando el debate entre sus seguidores.