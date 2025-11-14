Vie. Nov 14th, 2025

LA SELECCIÓN ARGENTINA ENFRENTA A MÉXICO POR LOS 16AVOS DEL MUNDIAL SUB 17: HORA, TV Y FORMACIONES

El conjunto de Diego Placente pretende seguir su camino hacia el título en el nuevo formato de la Copa del Mundo.

La Selección argentina quiere seguir su camino hacia el título en el Mundial Sub 17. (Foto: Prensa AFA).
La Selección argentina se enfrenta a México por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17. La Albiceleste avanzó a esta instancia como primera de su grupo y el mejor equipo de la fase inicial.

El partido se disputará a las 11.45 (hora de la Argentina) en la cancha 3 del complejo Aspire Zone de Doha, con arbitraje del italiano Andrea Colombo y transmisión de DSports y TV Pública.

El conjunto argentino llega con puntaje ideal luego de una primera fase perfecta, en la que venció a Bélgica (3-2)Túnez (1-0) y Fiyi (7-0), liderando el Grupo D. De esa manera, fue el mejor equipo de toda la ronda inicial y se ganó el derecho a enfrentar al peor clasificado de los terceros, que fue México.

La Selección argentina ganó los tres partidos de la zona de grupos. (Foto: AFA)
El Tri se metió en esta instancia por Fair Play tras igualar en puntos, diferencia de gol y cantidad de tantos a favor y en contra con Arabia Saudita, pero con menos tarjetas amarillas y rojas.

En los grupos cayó ante Corea del Sur (2-1) y Suiza (3-1), pero logró vencer a Costa de Marfil (1-0), lo que le permitió acceder de manera agónica a la siguiente ronda.

El ganador de este encuentro se medirá en los octavos de final ante el vencedor del duelo entre Portugal y Bélgica.

Dónde ver y a qué hora juega la Selección argentina ante México por los 16avos del Mundial Sub 17

El equipo de Diego Placente jugará a las 11.45 (horario argentino) y la transmisión estará a cargo de DSports y la TV Pública.

Posibles formaciones de la Selección argentina y México

Argentina: José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel. DT: Diego Placente.

México: Santiago López; Michael Corona, Félix Contreras, Ian Olvera, Adrián Villa; Óscar Pineda, Gael García, Iñigo Borgio, José Mancilla; Lucca Vuoso y Máximo Reyes. DT: Carlos Cariño.

Cuándo se juegan las fases eliminatorias del Mundial Sub 17

  • 16avos de final: 14 y 15 de noviembre
  • 8vos de final: 18 de noviembre
  • 4tos de final: 21 de noviembre
  • Semifinales: 24 de noviembre
  • Tercer puesto y Final: 27 de noviembre

