LA SELECCIÓN ARGENTINA ENFRENTA A MÉXICO POR LOS 16AVOS DEL MUNDIAL SUB 17: HORA, TV Y FORMACIONES
La Selección argentina se enfrenta a México por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17. La Albiceleste avanzó a esta instancia como primera de su grupo y el mejor equipo de la fase inicial.
El partido se disputará a las 11.45 (hora de la Argentina) en la cancha 3 del complejo Aspire Zone de Doha, con arbitraje del italiano Andrea Colombo y transmisión de DSports y TV Pública.
El conjunto argentino llega con puntaje ideal luego de una primera fase perfecta, en la que venció a Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiyi (7-0), liderando el Grupo D. De esa manera, fue el mejor equipo de toda la ronda inicial y se ganó el derecho a enfrentar al peor clasificado de los terceros, que fue México.
El Tri se metió en esta instancia por Fair Play tras igualar en puntos, diferencia de gol y cantidad de tantos a favor y en contra con Arabia Saudita, pero con menos tarjetas amarillas y rojas.
En los grupos cayó ante Corea del Sur (2-1) y Suiza (3-1), pero logró vencer a Costa de Marfil (1-0), lo que le permitió acceder de manera agónica a la siguiente ronda.
El ganador de este encuentro se medirá en los octavos de final ante el vencedor del duelo entre Portugal y Bélgica.
Dónde ver y a qué hora juega la Selección argentina ante México por los 16avos del Mundial Sub 17
El equipo de Diego Placente jugará a las 11.45 (horario argentino) y la transmisión estará a cargo de DSports y la TV Pública.
Posibles formaciones de la Selección argentina y México
Argentina: José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel. DT: Diego Placente.
México: Santiago López; Michael Corona, Félix Contreras, Ian Olvera, Adrián Villa; Óscar Pineda, Gael García, Iñigo Borgio, José Mancilla; Lucca Vuoso y Máximo Reyes. DT: Carlos Cariño.
Cuándo se juegan las fases eliminatorias del Mundial Sub 17
- 16avos de final: 14 y 15 de noviembre
- 8vos de final: 18 de noviembre
- 4tos de final: 21 de noviembre
- Semifinales: 24 de noviembre
- Tercer puesto y Final: 27 de noviembre