LA POLICÍA DEL CHACO INFORMA QUE NO SE RADICARON DENUNCIAS SOBRE UN INTENTO DE SECUESTRO EN RESISTENCIA

Hasta el momento no registraron denuncias ni se pudo corroborar la existencia de un intento de secuestro en inmediaciones de una cancha de fútbol ubicada en Sabin al 2600. Se solicita a la comunidad alertar al 911 ante cualquier situación; y evitar la difusión de información no chequeada.

Ante publicaciones en medios de comunicación y redes sociales sobre un supuesto intento de secuestro a un adolescente en las inmediaciones de una cancha de fútbol en Resistencia, la Policía del Chaco informa que no se registró una denuncia formal hasta el momento, y que investiga de oficio el hecho.

Por otra parte, el gobierno provincial hace saber a la comunidad acerca de la importancia de no difundir información que no fue corroborada por fuentes oficiales. Y solicitaron a la comunidad que ante cualquier sospecha, alguna extraña situación, no duden en comunicarse al 911 o dirigirse a la comisaría más cercana.

De la investigación policial se supo que vecinos alertaron a la población que el hecho se habría producido en una cancha de fútbol ubicada en avenida Sabin al 2600. Los efectivos se presentaron en la dirección mencionada, se entrevistaron con las autoridades que le explicaron lo mencionado por un alumno de 13 años, por ello fueron invitados a radicar la denuncia pero la misma no se formalizó.

Seguidamente, el personal del Departamento Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco se unió a la investigación, con el fin de recabar datos de transeúntes pero tampoco pudieron confirmar el hecho.