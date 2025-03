LA PARTICULAR PROPUESTA DE LANÚS A UNA HINCHA A LA QUE LE FUERON INFIEL ANTES DE CASARSE

El club Lanús tuvo una particular propuesta con una simpatizante a la que le fueron infiel antes de casarse (Facebook) El club Lanús tuvo una particular propuesta con una simpatizante a la que le fueron infiel antes de casarse (Facebook)

El Club Atlético Lanús tuvo un inesperado gesto con una hincha cuya historia se volvió viral en X (anteriormente Twitter), luego de que contara que su ahora ex pareja la había engañado durante dos años y que la infidelidad se reveló pocos días antes de su casamiento. La usuaria @_lulimartini relató los detalles de la situación y su posterior reacción, lo que generó un fuerte revuelo en redes sociales.

Todo comenzó cuando la joven publicó un mensaje en el que revelaba su historia: “Mi ex (¡¡Nos estábamos x casar!!) y la novia con la que me cagaba hace 2 años. Ese domingo debería estar conmigo en Cancún de luna de miel, pero estaba en la cancha (a la cual fue siempre con mi familia) de paseo con la negri. Por suerte tengo a mis amigos que se encargaron de que la pase mal”.

La publicación generó miles de interacciones y rápidamente se volvió tendencia. Ante la repercusión, Luli citó un viejo tuit en el que contaba cómo su relación estaba atravesada por su pasión en común por Lanús y su inminente casamiento. “Se canceló el casamiento chicos, fui re cornuda. ¡¡Cuando quieran les hago el mejor story time que van a escuchar en su vida!!”, escribió.

A medida que la historia tomaba mayor alcance, la hincha decidió compartir los detalles de cómo se enteró de la infidelidad y de las consecuencias que tuvo en su vida. “Bueno, procedo con el chisme. 1 de marzo, muy tranquila en mi despedida de soltera, me llega un mensaje de la mina en cuestión, ¡¡contándome que hacía dos años salía con mi ex!! Me mandó fotos, pruebas, todo. Imagínense mi cara en ese momento”.

Según detalló Luli, tras conocer la verdad, enfrentó a su pareja, quien entró “en crisis”. “Le hablo a él, le digo que me enteré de todo y que tenemos que hablar. A todo esto, yo estaba con mis amigas por salir y él estaba con mis amigos en su casa. Cuestión, el chabón entra en crisis y mis amigos lo traen a casa sin entender lo que estaba pasando. Acá los detalles están de más, hablamos un toque y todo era llanto y dolor. Cabe aclarar que en ningún momento ni mis amigos ni mi familia le tocaron un pelo, aunque se lo re merecía, pero se manejó todo de una forma muy decente”.

La joven explicó que su casamiento por civil estaba previsto para el 6 de marzo y la fiesta para el día siguiente, con todo ya organizado y pagado. Sin embargo, decidió suspenderlo de inmediato. “Pero aunque eso fue una cagada, el chabón la siguió cagando. Desde ese 1ro de marzo hablamos un par de veces y hasta la semana pasada estuvo pidiéndome perdón a mí, a toda mi familia y la suya, jurando que estaba equivocado, diciendo que tenía que cambiar, que se había arruinado la vida con esa mina y bla bla”, escribió en X.

A pesar de la difícil situación, Luli decidió seguir adelante con su viaje a Cancún, acompañada por sus amigas. “El martes llegué de México y me enteré lo del domingo en la cancha. No tenía idea ni que seguía con la mina (que igual era obvio), pero mucho menos que iba a llevarla a la cancha; y eso de forro, porque no le alcanzó con hacernos mierda a todos, sino que también quiso provocar habiendo pasado tan poco tiempo”, agregó.

La hincha relató que su ex novio fue visto en la tribuna con la mujer con la que le había sido infiel, celebrando cada gol de Lanús en la victoria 4-1 ante Instituto por el Torneo Apertura. “Obviamente, terminó pasando lo que era de esperar: se cruzó a mis hermanos y a mis amigos mientras se chapaba a la mina y jugaba a la familia feliz en cada gol. Lo cagaron a piñas porque lo tenía merecido hace bastante”, contó.

El testimonio de Luli generó un sinfín de reacciones y muestras de apoyo en redes sociales. La repercusión de su historia llegó hasta el propio club Lanús, que decidió intervenir con un mensaje que llamó la atención de todos. A través de su cuenta oficial de X, la institución le realizó una inesperada propuesta: “Escuchamos pero no juzgamos. Luli, para el próximo partido de local te guardamos dos plateas, para vos y otro acompañante”. Ella, por su parte, aceptó la invitación y agradeció el gesto. “Ahí estaremos, gracias por el aguante!”, escribió.