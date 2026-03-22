LA PAJA EN EL OJO AJENO: JAVIER MILEI HABLÓ DEL «ESTANCAMIENTO ECONÓMICO» DE EUROPA
En Hungría, el Presidente ponderó las políticas migratorias implementadas por el primer ministro Viktor Orbán y dijo que Europa «está en peligro, se está suicidando» debido a la «inmigración masiva”.
Intervención de Javier Milei en la CPAC
Luego de reunirse con el primer ministro de Hungría y antes de emprender el retorno a la Argentina, Javier Milei habló ante la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se desarrolló este sábado en Budapest.
Posteriormente se refirió al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, señalando que «cuando el poder se separa de la responsabilidad de la representación, se puede convertir en tiranía muy rápidamente», citando a “mi querido amigo Santiago Abascal” (titular del neofascista VOX) para mencionar -sin nombrarlo- “al pichón de tirano que tienen en España».
«La Argentina se encuentra en condiciones de garantizar la seguridad energética para Europa», dijo, y criticó al viejo continente al sostener que «consideran que la economía es como una torta: están enfocados en gestionar y decidir qué pedazo le corresponde a quién, en lugar de enfocarse en que la torta siga creciendo«, por lo que «eso genera el estancamiento económico que se observa hace tiempo en la región«.
Para Milei, Europa «está en peligro, se está suicidando», apuntando contra la «inmigración masiva sin control» que «es un acto de irresponsabilidad». Finalmente, reiteró su respaldo al primer ministro anfitrión, Viktor Orbán: «Querido, contás con nuestro respeto y admiración».