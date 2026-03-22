LA PAJA EN EL OJO AJENO: JAVIER MILEI HABLÓ DEL «ESTANCAMIENTO ECONÓMICO» DE EUROPA

Javier Milei habla ante la CPAC en Budapest.

Javier Milei ya inició el retorno a Buenos Aires desde el Aeropuerto Internacional de Budapest, tras concluir su participación en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) y sostener un encuentro bilateral con el polémico primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

De acuerdo a lo que pudo saberse, el avión presidencial despegó cerca de las 20.30 (hora local), para una travesía transatlántica de aproximadamente dieciocho horas de duración, con escala en las Islas Canarias para reabastecimiento de combustible y chequeos de mantenimiento.

«cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar de destino, deja de ser inmigración y se convierte en invasión». Hicieron así referencia a la postura xenófoba que la ultraderecha europea mantiene con relación a la inmigración a Hungría en particular y a Europa en general. Tras su encuentro con Orbán, trascendió que Milei le destacó su “acertada postura sobre la migración», señalando queHicieron así referencia a la postura xenófoba que la ultraderecha europea mantiene con relación a la inmigración a Hungría en particular y a Europa en general.

Por su parte, Orbán le expresó su agradecimiento al considerar que “es la primera vez en la historia de nuestras naciones que un presidente argentino visita Hungría. Estamos muy contentos; llega en un momento muy importante».

El avión presidencial en el Aeropuerto de Budapest. Intervención de Javier Milei en la CPAC Luego de reunirse con el primer ministro de Hungría y antes de emprender el retorno a la Argentina, Javier Milei habló ante la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se desarrolló este sábado en Budapest.