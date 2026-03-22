El grave accidente que sufrió la ciclista italiana Debora Silvestri en la carrera Milán-San Remo Femenina 2026

La edición femenina de la Milán-San Remo femenina quedó marcada por un dramático accidente que ocurrió durante el descenso de La Cipressa. En medio de un tramo de alta velocidad y tras un ataque en carrera, varias ciclistas perdieron el control y protagonizaron una serie de caídas que generaron enorme preocupación.

Entre las afectadas estuvieron figuras como Kasia Niewiadoma y Kim Le Court, aunque la situación más delicada la atravesó la italiana Debora Silvestri. La corredora del equipo Laboral Kutxa impactó contra el guardarraíl y, producto del golpe, cayó varios metros al vacío por detrás de la contención.

El accidente involucró a varias competidoras más, entre ellas Margaux Vigié y Stina Kagevi, quienes también salieron despedidas por encima de la baranda en una secuencia que generó escenas de gran tensión. Según se pudo reconstruir, Silvestri venía a gran velocidad y, al encontrarse con la caída en un ángulo sin visibilidad, no logró esquivar el impacto.

La violencia del choque obligó incluso a varios autos de los equipos a frenar de manera abrupta en la curva, generando un momento de caos total en la carrera. Durante algunos minutos, la ciclista italiana permaneció inmóvil, lo que encendió todas las alarmas entre sus compañeras y el personal de la organización. generando un momento de caos total en la carrera. Durante algunos minutos, la ciclista italiana permaneció inmóvil, lo que encendió todas las alarmas entre sus compañeras y el personal de la organización.

Minutos más tarde, se confirmó que Silvestri estaba consciente y siendo asistida en el lugar antes de ser trasladada a un centro de salud. Por el momento, no se informó oficialmente la gravedad de sus lesiones, aunque el episodio dejó una fuerte conmoción en el pelotón y en todo el mundo del ciclismo.