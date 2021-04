LA OPOSICIÓN SALIÓ AL CRUCE DE ALBERTO FERNÁNDEZ POR LLAMARLOS “IMBÉCILES” Y “MISERABLES”

«Imbéciles» y «miserables». Un día después de anunciar medidas contra la segunda ola de coronavirus, los exabruptos en forma de bomba del presidente Alberto Fernández explotaron casi en simultáneo y los principales referentes de la oposición salieron al cruce.

Uno de los primeros que recogió el guante fue Alfredo Cornejo, titular de la UCR, quien habló de una actitud «penosa para el país» y de «falta de autoridad».

«Viniendo de la máxima autoridad, es penoso para este país. Pero no solo el calificativo, las agresiones, la no aceptación de las críticas, sino la falta de autoridad en la que ha caído por menospreciar la palabra y no ser riguroso en los datos», dijo el mendocino.

«La autoridad no solo la da el cargo y la posibilidad de firmar decretos y enviar leyes al Congreso, sino el prestigio y la legitimidad del ejercicio de esa autoridad y el Presidente la va perdiendo todo el tiempo», aseguró Cornejo en diálogo con radio Rivadavia.

En tanto, el diputado Mario Negri se subió a la misma ola y lo trató de «barrabrava». En declaraciones a CNN Radio, remarcó que «no podemos tener un presidente que se convierta en barrabrava».

Desde su cuenta de Twitter, el ex ministro de Salud Adolfo Rubinstein cuestionó también las medidas anunciadas por el Gobierno y pidió evitar las chicanas.

«En todo este mar de incertidumbre y preocupación no hay lugar para chicanas, sobre todo cuando la gestión de la pandemia fracasó estrepitosamente. Si el gobierno no deja de buscar culpables y se pone a gobernar de manera constructiva, no tendremos mejores resultados que los de 2020», enfatizó.

Miguel Ángel Pichetto coincidió con Rubinstein en cuanto a las restricciones anunciadas por el mandatario en conferencia. Calificó como «tremendamente nocivas» a las medidas contra la actividad económica y sentenció: «Van a liquidar al país con las restricciones».

Por su parte, Fernando Iglesias también le dedicó un tuit al presidente: «No testearon. No tuvieron plan sanitario, económico, ni de vacunación. Prometieron 10 millones vacunados en diciembre y no llegaron ni a la mitad. Se vacunaron ellos antes que el personal de salud. Pero la culpa la tienen la oposición y los argentinos».

Horas antes, el diputado radical Facundo Suarez Lastra había sido crítico con el discurso de Fernández en Twitter: «Pide se abandone la politiquería, pero al toque dice que encontraron un sistema de salud abandonado. La soberbia, el sectarismo y la mentira lo pueden».

Este jueves, un día después de los anuncios, el presidente Alberto Fernández disparó contra la oposición por las críticas. Durante una entrevista con Radio con Vos, habló de «imbéciles» y «miserables».

«Ayer leía un imbécil que me llamaba dictador. ¿Cuál es la dictadura que estoy ejerciendo: cuidar a la gente, decirles que tengan cuidado? ¿Alguien piensa que el que gobierna un país gana haciendo política con la cantidad de contagiados? Hay que ser un imbécil profundo o una muy mala persona», disparó.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario continuó en la misma línea: «¿Ustedes piensan que yo quiero estar en un país donde la economía caiga, la pobreza crezca y el trabajo falte? Realmente hay que ser muy miserable para inducir a la gente a creer esas cosas».