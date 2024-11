LA MUNICIPALIDAD SIGUE ENTREGANDO TÍTULOS DE PROPIEDAD APORTANDO SOLUCIONES EN LOS BARRIOS

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiental continúa con las acciones tendientes a finalizar los trámites que muchos vecinos llevan esperando desde hace décadas. En ese contexto, con entregas en Villa Chica y Villa Perrando, el equipo municipal aprovechó para escuchar las demandas de los vecinos.

Al respecto, la titular del área específica, Mónica Ferragine, comentó: “En este caso es una persona hizo los trámites hace 10 años, pero hace 60 años que vive acá su familia, así que viene esperando largamente esto; seguimos con este plan de ordenamiento territorial y de entrega de títulos, así que la gente está contenta y nosotros también de poder hacerlo”.

Ante cada circunstancia se repite la presencia de funcionarios que va más allá de la entrega institucional propiamente dicha. En ese aspecto, Ferragine refirió: “La premisa que nos dio el Intendente Roy Nikisch es justamente acercarnos al vecino, escuchar sus necesidades, así que eso estamos haciendo; vienen concejales, vienen funcionarios, secretarios y escuchan porque al estar acá ellos nos cuentan qué necesitan, cómo está su barrio y además vemos de primera mano cómo está la ciudad y cómo están los barrios de resistencia”.

En Resistencia hay una gran demora en la regularización; por lo que estamentos provinciales y municipales multiplican esfuerzos con la intención de revertír esa carencia. Situación que significa un gran avance para las familias que resultan beneficiadas.

“Mañana – por este martes – hay una reunión que se lleva a cabo en el Salón Gala donde todos los organismos provinciales y también las municipalidades nos vamos a juntar a establecer planes y estrategias para la regularización de todo el Chaco y de resistencia, por supuesto”, adelantó Ferragine.

Griselda Verónica Soto vive en Villa Perrando y se mostró muy satisfecha: “Finalmente terminé de completar el pago y conseguí que me entreguen el título finalmente; arrancó mi abuela acá, después de que ella falleció mi papá me ofreció a quedarme; bueno, ahí me enteré que estos terrenos eran fiscales y empecé a averiguar y hacer los trámites para poder comprarlo”.

“Hoy tengo una nena de siete años y para mí es una tranquilidad que el día de mañana, que yo no esté, ella pueda tener algo mío, algo de la familia que le dejamos nosotros”, subrayó la beneficiaria.

Algo similar pasó con Susana Esteche, vecina de Villa Chica, quien celebró el final de casi 25 años de espera para ser propietaria de su casa. “Mi intendente y ex gobernador de la provincia del Chaco, Roy NIkisch, logró que me entreguen mi título; finalmente se pusieron la camiseta, se preocupan y se ocupan para la gente”, subrayó.

Relacionado