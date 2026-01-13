LA MUNICIPALIDAD DE EL ESPINILLO AVANZA CON UN PROGRAMA ARTICULADO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE VERANO

La Municipalidad de El Espinillo lleva adelante un programa articulado de trabajo entre el presidente del Concejo, Darío Ramírez, y la Secretaría de Deportes, bajo la conducción del intendente Zenón Cuellar, con el objetivo de fortalecer las actividades deportivas y recreativas en la localidad.

En este marco, se iniciaron las tareas de limpieza y puesta a punto de la pileta de natación ubicada en el camping municipal, con vistas a su próxima habilitación. Estos trabajos permitirán que el espacio esté en condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades de verano.

La apertura de la pileta beneficiará a los pobladores de El Espinillo, brindando un lugar de recreación, encuentro y esparcimiento, especialmente pensado para que niños, jóvenes y familias puedan disfrutar de la temporada estival sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de una política integral que busca promover el deporte, la recreación y el bienestar de la comunidad durante el verano.

