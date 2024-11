LA MESA CHICA: JAVIER MILEI PRESENTÓ A SU CÍRCULO ÍNTIMO EN EL PROGRAMA DE SU NOVIA

Paraguardó la definición de que «es un gran economista y es sobre todas las cosas un gran divulgador» y agregó un poco de camaradería: «Nos hemos conocido en canales zurdos dando la batalla cultural espalda con espalda. No recuerdo un vocero tan brillante, es una maravilla. Fin», bromeó.

Lilia Lemoine «es una gladiadora de las ideas de la libertad», según Javier Milei, y también una de las seguidoras más fieles de su espacio libertario. «Yo la conocí cuando estaba haciendo la obra de teatro ‘El consultorio de Milei’. Ella hacía las maquetas del BCRA que yo rompía como un salvaje al final. Además de una gran defensora de las ideas de la libertad es quien me ha cambiado el look. Si me parezco a Wolverine, Lilia lo hizo», aseguró.

Milei también presentó a su asistente Magalí Bianco, con detalles simpáticos sobre su dinámica laboral: «la conozco hace cerca de 20 años, es una persona de una honradez y una eficiencia… Me coordina hasta abajo de la cama, porque es difícil encontrarme», confesó.

Como no podía ser de otro modo, y a pesar de los escándalos del pasado, Javier Milei guardó unas palabras delicadas para su «súper ministra de Capital Humano», Sandra Pettovello: «nosotros somos amigos, cuando empezamos a recorrer este camino a la presidencia diseñamos esta idea de Capital Humano, que es absolutamente revolucionaria a nivel humano. Ella, junto a Patricia Bullrich, son las responsables de que hoy no existan más piquetes. Había que tener coraje, agallas y la señora las tiene».

Mario Suli: el colaborador cercano del Presidente estaba presente durante el programa de Yuyito González pero no salió en cámara ni se escuchó su voz. Javier Milei lo aludió por ser su hombre de confianza.

Luis Caputo: tras asegurar que titular del Palacio de Hacienda es como un «chancho de yeso» el Presidente lo definió esta semana como «el mejor ministro de economía del mundo».

Después de hacer un repaso por el equipo que pululaba a su alrededor el Presidente describió también a su Gabinete, incluida Patricia Bullrich, que es «una mujer con un coraje fuera de serie que puso orden en las calles y que además tiene una gran generosidad, porque si no fuera por la humildad y la grandeza de la doctora Bullrich, junto al presidente (Mauricio) Macri, yo hoy no sería Presidente», según reconoció.

José Luis Espert «es un gran compañero de batalla», reconoció además el Presidente sobre el actual diputado de La Libertad Avanza. «Hemos dado la batalla cultural juntos. Yo lo quiero mucho al ‘profe’, fue una gran inspiración cómo él batalló contra estos delincuentes. No me importa si sacó 1 o 2%, él volvió poner en la discusión las ideas de la libertad», señaló.

Federico Sturzenegger: «lo llamo ‘El Coloso’. Es uno de los economistas más brillantes del mundo, profesor en Harvard y además de ser súper inteligente y trabajador, la mayor característica es que es un ser humano fuera de serie. Yo lo quiero muchísimo porque lo he visto entregar la cabeza a su jefe político por lealtad. Se bancó que lo rompieran por lealtad a Macri. Aparte, es un colaborador impresionante, desde que entró en el gabinete generó una oxigenación tremenda», aseguró.