“LA MEMORIA NO PRESCRIBE Y LA VERDAD ES UNA DEUDA QUE AÚN DUELE”, DIJO LA VICEGOBERNADORA SCHNEIDER A 31 AÑOS DEL ATENTADO A LA AMIA

”Pasaron 31 años de dolor, de preguntas sin respuestas. El atentado a la AMIA no fue solo un ataque a la comunidad Judía, fue un atentado contra toda la sociedad argentina. Se trató de un acto de violencia contra nuestra Nación”, indicó la mandataria provincial en su discurso.

A 31 años del ataque terrorista a la AMIA, la vicegobernadora Silvana Schneider acompañó hoy el acto conmemorativo que se realizó en la Asociación Israelita de Beneficencia de Resistencia, donde estuvo presente su presidente Sebastián Waicman, quien recordó a las víctimas y valoró la aprobación de la Ley de Juicio en Ausencia.

En esta línea, como chaqueña y representante del pueblo, la vicegobernadora Schneider elevó el reclamo de verdad y justicia. “Cuando la justicia no llega, falla el Estado y cuando el Estado falla la democracia de debilita”, dijo y agregó “la memoria no prescribe y la verdad es una deuda que aún duele”.

Así aseguró que, “la memoria es el único camino para que el horror no se repita y para que la impunidad nunca más sea una opción en nuestro país”. Continuó “hoy abrazamos a la comunidad judía de Chaco, que es parte de nuestra identidad pluricultural.

La vicegobernadora remarcó que desde el gobierno provincial se renueva “el compromiso con los derechos humanos, con la memoria como política de Estado, con la construcción de una sociedad en la que el odio no tenga lugar y que la justicia sea una realidad concreta”. Además dijo: “desde Chaco nos unimos y alzamos la voz con fuerza exigiendo justicia”. Seguidamente, se solidarizó con las familias de las víctimas y a toda la comunidad judía. “Que la luz de quienes ya no están nos inspire para construir una Argentina más justa, humana y solidaria”, concluyó.

Por su parte, el representante de la comunidad judía local en un emotivo discurso dijo: “Se cumplen hoy 31 años del atentado más grave de la historia argentina. Una bomba en el corazón de Buenos Aires. Una masacre que se cobró 85 vidas y dejó cientos de heridos. Una tragedia que todavía duele. Que todavía sangra”.

Waicman señaló “Fue un ataque terrorista planificado desde Teherán, llevado a cabo con complicidad local”.

En este sentido, también valoró la reciente aprobación de la Ley de Juicio en Ausencia que “permitirá juzgar a los responsables internacionales que siguen prófugos y protegidos por un Estado terrorista”.

No obstante, exigió que “se juzgue y condene a los cómplices locales. A los encubridores, a los que desviaron la investigación, a quienes usaron sus cargos para esconder la verdad. Porque sin ellos, este crimen no habría sido posible”.

En la oportunidad, Waicman reflexionó sobre la actualidad y sentenció: “El antisemitismo crece en redes sociales, en universidades, en discursos disfrazados de causa política. Vemos negacionismo, banalización del Holocausto, vandalismo, violencia. Y lo más peligroso: justificación abierta del terrorismo”.

Por último, llamó a tener memoria y aseguró que “desde Resistencia, una comunidad que nunca se calló, pedimos Justicia por las víctimas, sus familias y por todos nosotros”.

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno y Justicia, Jorge Gómez; el subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado; legisladores provinciales; la presidente Superior Tribunal de Justicia Emilia Valle junto a Irede Isabel Grillo y Víctor Del Río; y representantes de la comunidad Judía local.

