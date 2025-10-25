LA MATARON DE 100 PUÑALADAS EL DÍA QUE IBA A DEJAR A SU MARIDO: 10 AÑOS DESPUÉS, EL SOSPECHOSO SIGUE PRÓFUGO

El 16 de marzo de 2015, Sandra Silguero fue asesinada con más de 100 puñaladas y Daniel Borlicher, el hombre del que planeaba separarse justo ese día tras más de una década de relación y dos hijos en común, desapareció.

A 10 años, siete meses y nueve días del caso que conmocionó a Corrientes, el presunto autor del hecho, Borlicher, sigue prófugo y el femicidio de Sandra, impune.

“Yo no tengo dudas de que alguien lo protege, es como si le avisaran cada vez que van a buscarlo”, dijo a TN Karina Silguero, hermana de la víctima, frustrada por la falta de resultados de la investigación.

Pese a que hay una recompensa vigente de 5 millones de pesos para quien pueda aportar datos que faciliten la búsqueda del principal sospechoso por el femicidio, la causa pareciera haber llegado a un punto muerto.

“Lamentablemente ya no creo en la Justicia“, sentenció Karina, y agregó: “Después de tantos años, de ver cómo mis padres se fueron consumiendo por el dolor y a nadie le importó encontrar al femicida de Sandra, sólo me queda dejar todo en manos de la justicia Divina”.

El reclamo de justicia en las redes. (Foto: Facebook/ Karina Silguero).

El femicidio de Sandra Silguero

El informe forense fue contundente: a Sandra la atacaron mientras dormía. Según la reconstrucción, Borlicher la asesinó de más de 100 puñaladas, se bañó, dejó su ropa debajo de la cama y se fue.

No hubo testigos. La hija menor dormía y el hijo mayor, que estudiaba en la escuela de policía, estaba internado esa semana. El rastro del acusado se perdió esa misma madrugada.

Ya eran cerca de las 7 de la mañana de aquel fatídico lunes cuando la hija menor de Sandra, que tenía en ese momento solo 12 años, se despertó, entró a la habitación de sus padres y se topó con la impactante escena: el cuerpo de su mamá estaba tirado en el piso y rodeado de sangre.

Sandra Silguero junto a su hermana, Karina. (Foto: gentileza Karina Silguero).

El principal sospechoso

La investigación tuvo desde el inicio un único y principal sospechoso: el esposo de la víctima. No solo por su desaparición inmediatamente después del crimen, sino por los antecedentes de violencia y maltrato a los que la sometía desde hacía más de una década.

La relación entre Sandra y Borlicher estaba rota pero todavía vivían bajo el mismo techo. Entonces, justo cuando ella se animó a tomar la decisión de separarse para empezar una nueva vida, sobrevino la tragedia.

“Sandra me dijo que él lo había tomado bien y hasta había preparado su bolso para irse al día siguiente”, recordó Karina, en otra entrevista con este medio. La realidad, sin embargo, fue otra: “Evidentemente, (Borlicher) ya tenía todo planeado. Jamás imaginamos un desenlace tan atroz”.

Borlicher lleva 10 años, siete meses y nueve días prófugo por el femicidio de Sandra Silguero. (Foto: Facebook/ Karina Silguero).

“Nadie lo busca”

El paso del tiempo no trajo consuelo. Los padres de Sandra murieron sin ver al culpable tras las rejas. Karina tampoco volvió a ser la misma. En medio del duelo y ante la falta de respuestas de la Justicia, ella misma tuvo que convertirse en una suerte de detective para encontrar al asesino de su hermana.

Para ella, Borlicher está oculto en la provincia de Formosa. La presunción no es caprichosa: “Ellos (Borlicher y Sandra) solían ir a esa provincia a vender las artesanías de madera que hacían y ahí él tiene muchos conocidos”.

Este dato, indicó la hermana de la víctima, lo aportó en reiteradas oportunidades a la Justicia pero “nadie lo buscó”. Recién el año pasado, en el noveno aniversario del femicidio, la Policía Federal se involucró en la búsqueda del prófugo.

“Fueron a Formosa y confimaron que había estado allí hasta unos días antes”, sostuvo Karina, en diálogo con TN. “Es como si alguien le avisara cuando van a ir a buscarlo”, resaltó después, y cuestionó también el tiempo que demoraron los investigadores en seguir esa pista.

El posteo de Karina, cuando se cumplieron 10 años del femicidio de Sandra. (Foto: Facebook/Karina Silguero).

“Creo que hice todo lo que pude y estuvo a mi alcance”, señaló la hermana de Sandra, que en estos años no solamente viajó con su familia a Formosa para buscar personalmente a Borlicher.

También fue a Paraguay detrás de otro dato, recorrió los medios, se reunió con la gente de Interpol, estuvo en las comisarías y pegó carteles con la cara del acusado por todas partes.

“A nosotros nadie nos informa nada. El ministro de Seguridad nunca me quiso atender, estoy cansada de tanto manoseo”, lamentó por último.

A 10 años del femicidio de Sandra, desilusionada de la Justicia y con menos esperanzas de ver al responsable preso, cada vez que Karina piensa en su hermana renueva la promesa que le hizo aquel 16 de marzo, cuando todo cambió. “No voy a bajar los brazos”, aseguró.

Cuando se cumplió el último aniversario del femicidio, Karina compartió en sus redes un mensaje cargado de dolor y determinación. “Sandra, hermana, hoy se cumplen 10 años de tu femicidio y todo sigue en la nada lamentablemente, pero seguiré levantando los carteles SIEMPRE”, escribió en su perfil de Facebook.

Y completó: “DANIEL DIOMEDES BORLICHER sigue prófugo, pero tengo la esperanza de que lo encuentren y pague todo lo que te hizo y nos hizo a toda la familia. Más a papá y a mamá, que ahora están con vos, porque sintieron tanto dolor que se fueron a cuidarte, para abrazarte y que no te sientas sola. Yo seguiré aquí luchando para que se haga justicia”.