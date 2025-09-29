LA MARCA NEGATIVA QUE ALCANZÓ RIVER TRAS LA DERROTA ANTE DEPORTIVO RIESTRA EN EL MONUMENTAL

River perdió 2-1 ante Deportivo Riestra en el estadio Monumental por la décima fecha del Torneo Clausura. De esta manera, sumó su cuarta derrota de manera consecutiva, algo que no pasaba desde 2010.

El equipo que dirige Marcelo Gallardo empezó su racha negativa en la ida de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras (1-2) y la extendió por el Torneo Clausura ante Atlético Tucumán (0-2). Luego volvió a perder frente al equipo brasileño en San Pablo (1-3) antes de caer ante el Malevo (1-2).

River perdió de local (Foto: Fotobaires)

El conjunto de Núñez llevaba 15 años sin perder cuatro partidos seguidos. La última vez había sido en 2010 con Leonardo Astrada como DT y con Gallardo como jugador. En aquella ocasión, las caídas consecutivas fueron ante Boca, Argentinos Juniors, Lanús y Newell’s.

El próximo partido de River será el jueves ante Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro se jugará en el Gigante de Arroyito en Rosario, desde las 18.