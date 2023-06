LA MADRE DE CECILIA STRZYZOWSKI ACUSÓ AL PADRE BIOLÓGICO DE ESTAR VINCULADO AL CLAN SENA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Gloria Romero, la mama de Cecilia, acusó a Miguel Strzyzowski de «aparecer después de 24 años» luego de abandonar a sus hijas para «lucrar con la muerte» de la joven de 28 años. El papá de la víctima había dado una serie de entrevistas en los últimos días y pidió que «los culpables paguen».

«El no es el padre, es solamente el padre biológico. Porque en 24 años jamás estuvo presente ni económicamente ni emocionalmente», señaló Romero en una serie de videos que publicó en su Instagram.

En ese sentido, la mamá de Cecilia Strzyzowski reveló: «He averiguado que tiene relación directa con la familia Sena y que tiene arresto domiciliario por lavado de activos». Cabe mencionar que Miguel había negado un vínculo con el clan Sena, durante las entrevistas que brindó.

La mujer acusó a su expareja de «lucrar con la muerte de una chica que ni siquiera conoció» y aseguró que «cobra por dar entrevistas». «Este hombre salió a pedir plata por la hija. Ahora se acuerda que tiene una hija porque está muerta y porque hubo un negocio», agregó.

«Me rompí el c.. criando a mis hijas sola y ahora este ser nefasto va a venir a ensuciarla. Por favor les pido, si me respetan un poco no le den cámara», cerró diciendo Gloria.

Burlando: «Van a pasar toda la vida presos»

Luego de jurar ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco para poder ejercer como abogado en la provincia, Fernando Burlando adelantó que en las próximas horas pedirá una «batería de medidas nuevas para reconfirmar datos que la instrucción ya tiene», lo cual remarcó que «va a ser importantísimo para cerrar el círculo de responsabilidades».

«Hay que hacer nuevas diligencias, el compromiso de los detenidos es muy grande. No descarto que haya más gente comprometida, gente que todavía sigue colaborando con el salvajismo», apuntó en declaraciones a los medios de prensa, y agregó que «esto fue un plan, un torpe plan que se llevó a cabo por torpes salvajes».

Asimismo, Burlando aseguró estar «convencido de que los restos óseos hallados en el Río Tragadero son de Cecilia», ya que «estaban junto a sus pertenencias, en una apariencia similar en cuanto a la incineración», y adelantó que «por ahí vamos a profundizar la investigación».

Por otro lado, el abogado querellante expresó que los implicados «tienen que saber que van a pasar toda la vida presos, todos y todas».

«Lo importante sería que conociendo las penas que tienen por delante, que alguno se digne en generar algo de alivio a esa mamá que está preguntando qué le pasó a su hija», indicó.

