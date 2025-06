LA LLOVIZNA NO DETUVO EL HOMENAJE A BELGRANO, PERO LA PROMESA SE REPROGRAMÓ POR REGUARDO DE LOS ALUMNOS

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

El gobernador Leandro Zdero junto al intendente Roy Nikisch encabezaron, este viernes, el acto por el Día de la Bandera nacional en homenaje a su creador Manuel Belgrano, en el Mástil Mayor de Resistencia. Debido a las inclemencias del tiempo y con el objetivo de cuidar la salud de los alumnos que iban a realizar la Promesa de Lealtad, el Ministerio de Educación, resolvió reprogramarla para el martes 24 de junio, en el Domo del Centenario.

Sobre la fecha y las condiciones climáticas, el gobernador Zdero manifestó: “Es un día que el clima no ayudó, por eso para cuidar la salud de los 2.000 chicos que iban a realizar la Promesa de Lealtad, decidimos trasladarlo para el día martes 24. De todas maneras, se realizó el izamiento correspondiente y se entonó el Himno Nacional para honrar a Manuel Belgrano junto a una ofrenda floral”.

Pese a la llovizna, mucha gente decidió acompañar este acto y el gobernador valoró el sentido de pertenencia que hoy existe en el pueblo chaqueño. “Ese sentido patrio es el que tiene que renacer, pero fundamentalmente ese entusiasmo en la esperanza de los chicos que son quienes tienen que abrazar un futuro mejor. Siempre digo que la libertad para los chicos se da a través de la educación”.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo provincial recordó que en otras épocas había distintos tipos de banderas que nada tenían que ver con nuestra patria. “Nosotros queremos fortalecer el sentido de pertenencia a nuestra patria, a nuestros colores y a nuestros símbolos. Es retomar nuestros valores a través del respeto a la bandera, nuestro sentido de pertenencia a la argentinidad, pero también a la patria chica que es nuestro Chaco”, concluyó.

MINISTRA NAIDENOFF: “LA EDUCACIÓN ES LA MAYOR HERRAMIENTA PARA QUE UN CHICO PUEDA SER LIBRE”

Por su parte, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, lamentó que los 2.000 alumnos no hayan podido realizar la Promesa de Lealtad a la Bandera pero dejó en claro que lo más importante es cuidar la salud de los estudiantes. “El viento y la llovizna no acompañó, pero lo correcto era mantener al resguardo a los chicos. Este martes 24 se estará realizando el acto para que todos los chicos participen”, destacó la ministra.

En el contexto de esta fecha patria, Naidenoff remarcó. “Cuando se trabaja la figura de Belgrano o de los héroes que lucharon por la independencia y la libertad de nuestra patria, siempre les digo a los docentes que debemos reflexionar sobre cómo transmitir esos valores a los chicos. Y es importante recordar que la independencia y la libertad comienzan con el pensamiento crítico. Que el chico sea libre, que se pueda expresar, que pueda hablar correctamente, y para eso solo leyendo, comprendiendo y haciendo lo que la escuela tiene que hacer”.

“Uno de los problemas que sabemos es la de generaciones y generaciones que pasaron y no saben leer ni comprender. La educación es la mayor herramienta que el chico tiene para ser libre, la libertad se ejerce hablando, comprendiendo y poder moverse en otros ámbitos”, cerró.

