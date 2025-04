LA LLAMATIVA FRASE DE MARCOS ROJO QUE GENERÓ REVUELO: «NO ESTAMOS EN DEUDA CON EL HINCHA DE BOCA»

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Tras la derrota con River en el Monumental, el capitán del Xeneize justificó que el equipo no está en falta. «Estamos punteros y eso nos tiene que dejar tranquilos», señaló.

La disputa del balón entre Rojo y Driussi durante el River-Boca. (Fotobaires)

El defensor Marcos Rojo, quien fue el capitán de Boca en la derrota por 2-1 ante River en el Monumental, donde el Xeneize no hizo pie, tuvo una llamativa frase porque aseguró que los jugadores no están en falta con la gente.

El revuelo se generó porque no solo que el elenco de Fernando Gago no pudo dominar a River en los 90 minutos, sino que otra vez, como en la eliminación de la Libertadores ante Alianza Lima, fallaron en un partido de los denominados importantes.

Sin embargo, si bien está claro que el inicio del 2025 está a años luz de ser lo que planificaron Juan Román Riquelme y compañía en enero, tras la derrota con River Marcos Rojo se plantó y aseveró: «Para nada estamos en deuda con la gente».

Ante la consulta en zona mixta sobre si se sienten de esa forma después de dos fuertes golpes como la eliminación en el repechaje de la Copa Libertadores y la caída en el Superclásico, los dos eventos más relevantes que tuvo Boca en la actualidad, el capitán se mostró firme en su postura más allá de las críticas.

Marcos Rojo, sobre si Boca está en deuda con el hincha

La respuesta de Rojo hizo estallar a algunos hinchas de Boca en las redes sociales, no solo por haber negado lo que para algunos es una sensación generalizada, sino también por la justificación a la que apeló: «Nosotros trabajos día a día. Hoy nos tocó perder, pero seguimos trabajando. Estamos punteros y eso nos tiene que dejar tranquilos».

Rojo, en llamas contra el arbitraje en la derrota de Boca

Más allá de que fue autocrítico con la producción del equipo, sobre todo en el primer tiempo, Rojo se mostró disconforme con la actuación de Nicolás Ramírez, árbitro del encuentro. El capitán Xeneize cree que condicionó el desarrollo del partido y el resultado con algunas decisiones y las amonestaciones tempraneras.

«Iban 20 minutos y había sacado tres amarillas. En la mía dice que siga y se tira para atrás y me saca amarilla. En la de Toto (Belmonte) también. Pero bueno, siempre lo mismo», declaró indignado el marcador central. Y posteriormente añadió: «Es la segunda vez que nos dirige este muchacho. No voy a decir nada, ya se vio y no hace falta que esté hablando de él».

Rojo apuntó contra el árbitro tras la derrota de Boca contra River

Rojo hace referencia al último Superclásico disputado en La Bombonera, donde también dirigió Ramírez y River se quedó con la victoria con gol de Manuel Lanzini. En aquella oportunidad amonestó a cuatro futbolistas de Boca y expulsó a Cristian Lema, tras las protestas por el gol anulado a Milton Giménez.

El capitán de Boca también habló sobre el rendimiento del equipo en el clásico. «En el primer tiempo nos costó manejar la pelota y el partido, pero así y todo fue parejo. En el segundo nos encontramos mucho mejor y tuvimos chances de empatarlo», explicó. Y añadió: «Nosotros estamos enfocados en hacer nuestro trabajo. Veníamos muy bien hoy nos tocó perder pero seguimos trabajando. El fin de semana tenemos que ganar para terminar punteros».

Relacionado