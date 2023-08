LA LEONESA: DETIENEN A UN ENFERMERO POR PRESUNTO ABUSO SEXUAL A UNA PACIENTE

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

El lunes por la noche, una joven de 18 años acudió hasta el Hospital Alejandro Fleming de La Leonesa, donde esperaba ser atendida por un profesional de la salud.

Sin embargo, ya en la madrugada del martes, acudió hasta la comisaría de la localidad, donde radicó la denuncia contra un enfermero del lugar. Según contó, fue atendida en la guardia del hospital por este hombre, a quien describió como de tez morocha, de contextura robusta, de baja estatura y quien vestía un uniforme azul.

«Entré a la guardia de Enfermería y me dijo: «Pasá a otra habitación». Al irnos a esa habitación, me dijo «sacate la ropa». Seguidamente, se acercó y me tocaba los pechos; después me dijo «besame en la boca y acostate en la camilla». Me acosté en la camilla y este masculino se acostó sobre mí, me penetró y eyaculó dentro de mi vagina. Yo en todo momento le decía «no quiero» y el mismo hizo caso omiso», describió la joven.

Ante ello, el magistrado de turno dispuso que se active el protocolo y que se traslade a la denunciante hasta el Hospital Perrando, donde se dio intervención al Gabinete Científico. Allí, fue atendida por una ginecóloga, quien le suministró el kit de prevención de enfermedades de transmisión sexual y profilaxis.

Más tarde, se citó a dos empleados del Hospital de La Leonesa, a quienes se les tomó declaraciones, y se solicitó a los directivos del Fleming la nómina de los empleados de guardia del lunes, desde las 22 hasta las 6 del martes.

De acuerdo a más características aportadas por la damnificada, se pudo establecer que uno de los empleados fue el presunto autor del hecho. El mismo fue notificado de su aprehensión , conforme lo dispuesto por el fiscal interviniente.

Relacionado