LA LECTURA QUE HIZO EL GORDO DAN DE LA PALIZA A JAVIER MILEI EN LA PROVINCIA: «LOS NUESTROS SE DESMOTIVARON»

El gobierno de Javier Milei sigue grogui. Mientras intenta asimilar el duro golpe que los bonaerenses le propinaron el domingo en las urnas La Libertad Avanza, al derrota aportó más ruido a la ya escandalosa interna que divide al oficialismo entre los que entendieron que el resultado es un mensaje que hay que atender y quienes eligieron descargar toda su furia y frustración contra los votantes por no querer someterse al ajuste libertario.

Uno de los que no pudo evitar hacer un diagnóstico sobre la debacle fue Daniel Parisini, más conocido con el Gordo Dan, uno de los más conocidos integrantes del muy bien rentado ejército de trolls al mando de Santiago Caputo.

«Me da bronca esto», comenzó el Gordo Dan dolido por la contundente derrota de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en provincia de Buenos Aires. de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en provincia de Buenos Aires.

«Saben que mi lealtad al presidente Javier Milei está por encima de todo», comenzó y siguió: « pero me preocupa, me preocupa esta situación».