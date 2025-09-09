UN DRON IMPACTÓ CONTRA EL BARCO HUMANITARIO QUE IBA A GAZA EN EL QUE VIAJA GRETA THUNBERG

Un barco de la Flotilla Global Sumud (GSF), que transporta ayuda humanitaria hacia Gaza y en la que participa la activista climática Greta Thunberg, fue atacado en la madrugada de este martes mientras se encontraba atracado en el puerto tunecino de Sidi Bou Said, en la costa noreste del país.

La embarcación afectada, conocida como el «Barco Familiar», resultó alcanzada por lo que se sospecha fue un dron, generando un incendio superficial que rápidamente fue controlado. Tanto la tripulación como los pasajeros resultaron ilesos , según confirmaron los propios integrantes de la flotilla.

«Este ataque, dirigido a intimidar y frustrar, no impedirá que continuemos con nuestra misión», aseguraron desde la GSF en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con portavoces tunecinos, el buque se encuentra en condiciones de navegar y mantiene su plan de partir este martes rumbo a la Franja de Gaza.

El hecho desató una movilización ciudadana: cientos de personas se acercaron al puerto para expresar respaldo a la expedición y corearon consignas en apoyo a Palestina. En redes sociales, los organizadores atribuyeron el ataque a Israel y reiteraron que el objetivo de la flotilla es denunciar el bloqueo marítimo impuesto sobre Gaza.

La relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, confirmó que el barco fue alcanzado «aparentemente por un dron en el puerto de Túnez» y advirtió que otras dos flotillas se dirigen al país y necesitan protección urgente.

Por su parte, una de las tripulantes, Yasemin Acar, relató en Instagram: «Un dron pasó justo encima, lanzó una bomba, esta explotó y el barco se incendió. Todos en el barco están bien».

Pese al ataque, la expedición humanitaria —con Greta Thunberg entre sus figuras más visibles— ratificó que seguirá adelante con su misión rumbo a Gaza, reafirmando su compromiso de romper simbólicamente el bloqueo y llevar asistencia a la población palestina.