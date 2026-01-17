Sáb. Ene 17th, 2026

LA JUSTICIA PROHIBIÓ NUEVOS TRASLADOS DE CARPINCHOS EN NORDELTA

By Redaccion J 1 hora ago
La decisión de la Cámara bonaerense sucedió después de que varias asociaciones ambientalistas presentaran un recurso de amparo para revocar una disposición judicial anterior que autorizaba el desplazamiento de los animales como prueba piloto. Entre las organizaciones mencionadas se encuentran Carpinchos Nordelta Somos Su Voz y La Voz de los Carpinchos.

Ahora, el fallo firmado por los jueces Jorge Augusto Saulquin y Luciano Enrici dispuso que “no se autoricen nuevas translocaciones de los ejemplares hasta tanto se cuenten con mayores elementos”, entre ellos informes sobre los resultados del operativo ya realizado y el avance del Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo.

Los magistrados habilitaron la feria judicial y resolvieron «disponer que no se autoricen nuevas translocaciones de los ejemplares hasta tanto se cuenten con mayores elementos, entre ellos, informes del resultado y progreso de la prueba piloto efectuada elaborados por la autoridad de aplicación y los especialistas intervinientes”, sostuvo el fallo de la Cámara bonaerense.

En su resolución, los jueces advirtieron que el traslado de fauna silvestre constituye una medida de «carácter excepcional» y remarcaron que los carpinchos «gozan del del estatus de fauna silvestre protegida en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”.

Además, la Cámara bonaerense cuestionó que la autorización otorgada en primera instancia se haya ejecutado mientras el recurso de apelación aún estaba pendiente. En ese sentido, el tribunal señaló que “resulta improcedente materializar una medida de carácter innovativo e irreversible sin que la decisión contara con firmeza”, ya que podrían generarse daños imposibles de reparar.

Los jueces concluyeron que “la autorización otorgada fue prematura” y que se invirtió el orden lógico de las medidas de gestión ambiental: “primero el diagnóstico y, en última instancia, la remoción” de los animales de su hábitat.

El conflicto con los carpinchos inició cuando doce vecinos de Nordelta realizaron una demanda judicial para reclamarle a las autoridades bonaerenses su intervención porque les molestaba la presencia de los animales que viven en el barrio privado y que es su hábitat natural.

