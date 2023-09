LA JUSTICIA ORDENA ANULAR LA SUSPENSIÓN Y FRANCO CIUCCI SIGUE SIENDO INTENDENTE DE GENERAL PINEDO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El jefe comunal, quién nunca dejó de estar en funciones, califica a la situación como “una maniobra política de la oposición” y apunta con nombres y apellidos “a los responsables”. A su vez, anticipa una contundente victoria este 17 de septiembre en la localidad.

La justicia provincial ordenó anular la suspensión impuesta por el Concejo Municipal contra el intendente de General Pinedo, Franco Ciucci por lo que continúa al frente de ese municipio del sudoeste provincial. El jefe comunal dialogó con la Agencia FOCO y no dudó en calificar como una “maniobra política” a esta situación generada luego de las PASO provinciales del 18 de junio pasado y mencionó con nombres y apellidos a los dirigentes y ediles de la oposición como responsables de este hecho político que sacudió la armonía comunitaria del lugar.

El fallo del Juzgado Civil y Comercial N° 6 de Resistencia, ordena al Concejo Municipal de General Pinedo dar marcha atrás con la suspensión del intendente municipal Franco Ciucci. La medida se dictó en el marco de una acción de amparo y medida cautelar promovida por dos concejales municipales, que alegan que la presidenta del Concejo Patricia Moreno y otros concejales opositores “no cumplen con el Reglamento Interno del Concejo y manejan las sesiones violando todas las normas vigentes, abusando de la mayoría que cuentan”, se informó.

Por ello la justicia –de modo similar que en el caso de las Leyes de suspensión de las PASO- ante la violación flagrante del Reglamento del Concejo que establece los plazos y las formalidades para presentar los proyectos y sesionar, determinó que el Concejo Municipal no cumple con dichas normas, siendo nulo todo lo actuado, razón por la cual ordena que todo vuelva a Fojas 0. Además, la justicia les fijo multas diarias en caso de no acatar la orden judicial, de 400.000 pesos a los concejales y de 600.000 pesos a la presidenta del cuerpo si no cumplen la orden judicial.

“Nunca estuve fuera de funciones”

“Nunca estuve fuera de funciones”, destacó Ciucci en diálogo telefónico. Así, recordó que había medidas cautelares previas que oportunamente la presidenta del Concejo Municipal ni los demás ediles querían acatar.

El jefe comunal analizó que “fue notorio y evidente” el interés político de la oposición por impulsar esta suspensión luego de las PASO en la provincia del Chaco. “Se vieron como perdidos y lo único que buscaron fue atacarme”, recordó; no sin antes asegurar que en General Pinedo el Frente Chaqueño primero y Unión por la Patria luego, fueron vencedores de ambas disputas electorales internas, tanto a nivel provincial como nacional.

“La presidenta del Concejo, Patricia Moreno (actual candidata a intendenta por el Frente Integrador), junto a los concejales Marcelo Agustinelli (candidato en las PASO de Juntos por el Campo por la línea interna de Leandro Zdero, que perdió en General Pinedo), Daniel Rodríguez (marido de la candidata a vicegobernadora del Chaco por Juntos por el Cambio y ahora candidato a concejal en cuarto lugar, por la minoría), Marcela Moreno (hermana melliza de la presidenta del Concejo) y Rosa Cubei (exdirectora de la Escuela Técnica ´Juan Antonio Reschini´, apartada del cargo educativo por un caso judicial), no querían aceptar las medidas previas a este último fallo judicial”, aseguró Ciucci. A su vez, comento que la medida de amparo fue presentada oportunamente por Alicia López y Manuel Caro, ambos concejales por el Frente Chaqueño.

Finalmente, el jefe comunal pinedense no dudó en afirmar que esta situación fue impulsada por “el actual diputado provincial y candidato a la reelección Livio Gutiérrez y el exintendente de General Pinedo, Juan Antonio Reschini”. “Gutiérrez fue asesor de Reschini cuando era intendente”, cerró y auguró una contundente victoria en la localidad este 17 de septiembre.

Relacionado