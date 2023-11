LA JUSTICIA LIBERA A 15 DUEÑOS DE LAS TARJETAS DE DÉBITO CON LAS QUE OPERABA «CHOCOLATE» RIGAU

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Después de haber sido detenidos días atrás, los 15 propietarios de las tarjetas con las cuales Julio «Chocolate» Rigau realizaba extracciones de sueldos serán liberados, según la decisión del juez en lo penal de La Plata, Federico Atencio. El juez determinó que el delito de asociación ilícita no se configura en su caso, tal como había acusado la fiscalía.

El juez Atencio consideró que no está «acreditado» que los propietarios de las tarjetas formen parte de una asociación ilícita en este momento. Además, al no contar con antecedentes penales, en caso de ser condenados, podrían enfrentar una pena en suspenso. Si se les imputara el cargo de asociación ilícita, la pena superaría los diez años de prisión, mientras que el fraude en perjuicio de la administración pública no superaría los dos años de prisión.

Para ser liberados, cada uno de los propietarios de las tarjetas deberá pagar una caución de 100 mil pesos. Los nombres de los individuos que serán liberados son Graciela Del Carmen Anivarro, Raul Horacio Boragina, Marisol Correa, Maria Cecilia D»ovidio, Lourdes Gabriela Degollada, Maria Cristina Degollada, Rosana Silvia Delgado, Arturo Teodomiro Falcon Ramirez, Raul Marcelo Folone, Diego Guillermo Koster, Sheila Belen Maroni, Daniel Alfredo Mederos, Ricardo Mario Sanchez, Ramon Alberto Sosa y Paula Alejandra Valdata.

Sin embargo, el juez aún debe resolver la solicitud de excarcelación presentada por Facundo Albini, concejal de La Plata y afín al espacio político de Sergio Massa, así como por su padre Claudio, subdirector del área de personal de la Legislatura Bonaerense.

Julio «Chocolate» Rigau, por su parte, sigue bajo prisión preventiva después de que la fiscal Betina Lacki lo acusara de estafas reiteradas y asociación ilícita. Su situación será evaluada en el transcurso del proceso judicial.

