LA JOVEN ATACADA CON UNA PIEDRA EN UN ROBO SE RECUPERA FAVORABLEMENTE: «ME PEGÓ VARIAS VECES EN LA CABEZA»

La mujer de 31 años atacada con una piedra cuando fue sorprendida por un ladrón que se hizo pasar por cliente relató en primera persona el violento episodio que le tocó vivir en su propio comercio, ubicado en Formosa 55 del centro de Resistencia.

«Me encuentro bien por suerte, no hay nada interno que eso es lo importante», aseguró hoy Agustina Peyrano en declaraciones a Diario Chaco y añadió que solo resta recuperar la herida que le suturaron en la cabeza.

La joven contó que siempre atiende su almacén de diseño con la puerta cerrada con llave: «La gente (por los clientes) golpea».

«Este tipo vino, me golpeó y me dijo: ‘Hola estoy buscando precios’. Yo estaba con mi perra en el local, entonces le dije que me espere para alzarla y que no se me escape. Cuando me agaché a buscar la perra, me pegó un piedrazo en la cabeza y al rato sentí dos golpes más por lo menos», recordó Agustina sobre el traumático momento.

Y siguió: «Me levanté como pude y cerré la puerta. Con el celular, que por suerte no se llevó, pude llamar a mis familiares para avisarles. Fue todo en la zona de la puerta, quedé inconsciente, el entró y se llevó mi mochila».

