LA INFLACIÓN DE JUNIO MARCÓ EL MENOR REGISTRO DESDE OCTUBRE 2020

La desaceleración comenzó en marzo con un 4,8%, continuó en abril con un 4,1 %, luego en mayo con 3,3% y finalmente en junio con el 3,2%. Alimentos y Bebidas subió a 3,2% mensual (vs. 3,1% en mayo), con aceleración general de los rubros de la división, parcialmente compensada por las caídas de Frutas y Verduras.

La inflación mensual demuestra una tendencia decreciente. Tal como se había previsto, marzo fue el mes de mayor inflación en el año y, a partir de marzo, comenzó una reducción en la tasa mensual y se espera que continúe en esta línea, según indicó el Ministerio de Economía de la Nación. En términos interanuales, la inflación fue de 50,2%. De esta forma, en el primer semestre del año la inflación acumulada es de 25,3%.

La dinámica bajista también se evidenció en la inflación mayorista, que pasó de un pico de 6,1% mensual en febrero a registrar un aumento de 3,2% mensual en mayo (último dato disponible). Por lo tanto, se espera que esta tendencia a la desaceleración continúe el resto del año.

Redujeron su tasa de aumento los regulados y los estacionales, estos últimos con bajas en frutas y verduras.

Otros segmentos que desaceleran son:

-Transporte, hasta 3,3% mensual vs. 6,0% en mayo

-Salud, a 3,2% vs 4,8% en mayo

-Restaurantes y hoteles, a 3,1% vs 3,7% en mayo

-Recreación y cultura, 2,2% vs 3,1% en mayo

-Bienes y servicios varios, 2,0% vs 2,9% en mayo

-Educación, 1,1% vs 2,3% en mayo

Por rubros

Los aumentos del mes se dieron en Alimentos y Bebidas, que subió a 3,2% mensual (vs. 3,1% en mayo), con aceleración general de los rubros de la división, parcialmente compensada por las caídas de Frutas y Verduras. También aceleraron Comunicación, Bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir y calzado, Equipamiento y mantenimiento del hogar y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles

Por categoría, los Regulados redujeron su tasa de aumento hasta 3,2% mensual (vs. 3,8% en mayo), con aumentos de cigarrillos, TICs, gas a nivel nacional, y transporte público en algunas ciudades del interior. También desaceleraron los Estacionales hasta 0,5% mensual (vs. 1,5% en mayo) – mínima suba desde marzo de 2018-, por bajas en Frutas y Verduras. Por último, la inflación Núcleo fue de 3,6% mensual (vs. 3,5% en mayo).

Por división, se destaca la desaceleración de Transporte hasta 3,3% mensual (vs. 6,0% en mayo), con una menor tasa de aumento en Adquisición de vehículos y sin subas autorizadas en combustibles. También desaceleró Salud a 3,2% mensual (vs. 4,8% en mayo), tras subas de prepagas en mayo y con desaceleración de medicamentos. Otras divisiones que redujeron su tasa de inflación fueron Restaurantes y hoteles (3,1% vs. 3,7% en mayo), Recreación y cultura (2,2% vs. 3,1% en mayo), Bienes y servicios varios (2,0% vs. 2,9% en mayo) y Educación (1,1% vs. 2,3% en mayo).

Por otro lado, Alimentos y Bebidas aumentó 3,2% mensual (vs. 3,1% en mayo), con aceleración general de los rubros de la división, parcialmente compensada por las caídas de Frutas y Verduras. También aceleraron Comunicación hasta 7,0% mensual (vs. 1,0% en mayo) por subas autorizadas en TICS; y Bebidas alcohólicas y tabaco hasta 5,5% mensual (vs. 1,6% en mayo) por subas en tabaco y bebidas alcohólicas. También se destacan los aumentos de Prendas de vestir y calzado (3,5% vs. 2,1% en mayo), Equipamiento y mantenimiento del hogar (3,2% vs. 2,4% en mayo) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,5% vs. 2,0% en mayo), esta última división con suba del servicio de gas a nivel nacional.

En términos interanuales, la inflación fue de 50,2%. De esta forma, en el primer semestre del año la inflación acumulada es de 25,3%.

En el mundo

El mundo está atravesando un momento particular, en un contexto de pandemia que afecta globalmente a la economía.

El aumento de los precios de las commodities en el mundo, que afectan entre otras a las principales exportaciones argentinas como la soja, maíz, trigo y girasol, impactan también en los precios de los alimentos que se comercializan en el mercado interno. El incremento en los precios internacionales se traslada a los precios locales impulsando su alza por el “shock” externo

Esta inflación desordenada es un fenómeno nuevo y propio de la pandemia, no solo en Argentina, sino que está haciendo que a otros países también se les complique cumplir con sus metas. Por ejemplo, Estados Unidos tenía un target de inflación establecido del 2,0%, y hoy la inflación observada es de 5,4%, encontrándose en máximo desde agosto de 2008

Lo mismo sucedió en Brasil, con un target de 3,8% y una inflación observada en junio de 8,35% (niveles similares que el año 2016, donde hubo una inflación interanual del 8,74%, la máxima desde el 2003), o en México, con un target de 3,0% y una inflación real del 5,88% (con pico de 6,08% en abril, máximo nivel desde 2017 (6,77% en dic-17) y cercano a los niveles registrados durante la crisis de 2008 (6,53% en dic-08).

