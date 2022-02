LA GRAVE ACUSACIÓN DE UN EX SUBJEFE DE LA BONAERENSE: “TODOS LOS POLÍTICOS EN ALGÚN MOMENTO PASAN A BUSCAR EL SOBRE DE LA DROGA”

Salvador Baratta expresó su bronca por la inoperancia la inoperancia de la Justicia y la relación de los políticos con el narcotráfico.



Durante la última semana, el narcotráfico le dio un golpe de realidad a la Argentina. Una venta de cocaína adulterada provocó la muerte de al menos 24 personas y muchas más debieron ser hospitalizadas.

Al hablar sobre el tema en Radio Rivadavia, el ex subjefe de la Policía Bonaerense, Salvador Baratta, se lamentó porque “en la Argentina siempre corremos de atrás, nunca de adelante”.

Además, explicó que “los buenos policías somos bichos muy raros. A veces terminamos siendo imputados por delitos por allanamiento en general, o por un montón de cosas por querer darle una solución a la población”.

Baratta también fue muy duro al hablar sobre la política, ya que denunció que “todos los políticos en algún momento pasan a buscar el sobre de la droga. Les sirve para la campaña”, mientras que agregó: “El problema somos nosotros que no nos damos cuenta”.

Al referirse a la Justicia, también fue contundente: “A veces tenemos que actuar porque vemos que no nos da ni cinco de bolilla”, mientras que añadió que “muchos se hacen los distraídos, no quieren meterse con el tema y además muchos terminan arreglando”.

Por último, subrayó que “se tienen que terminar los chamuyos en toda la Argentina”, y advirtió: “La droga mata a todos y destroza familias”.

Fuente: NA

