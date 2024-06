“LA GENTE SABE QUIÉN ESTÁ DEBATIENDO, QUIÉN GRITANDO Y QUIÉN TRABAJANDO”, DIJO CARMEN DELGADO

La presidente de la Cámara de Diputados del Chaco analizó en CIUDAD TV la situación de la legislatura, su funcionamiento, la relación con el Ejecutivo provincial y la normalización del gremio. Consideró Carmen Delgado que “ordenar la provincia va a llevar un tiempo”.

“Tengo tres mandatos en situaciones distintas. Fui legisladora oficialista, luego de oposición y ahora presido una Cámara donde nadie tiene mayoría”, comenzó explicando Carmen Delgado.

La titular de la Legislatura chaqueña, reconoce que “es un desafío el poder todos los días generar y construir consensos. Y cuando no se logran consensos vienen los acuerdos”, y agrega que “en unos hay menos tensión que en los otros. No es fácil. Lo bueno es que hoy la sociedad interpela muchísimo al Poder. No hay que subestimar a la gente, porque saben quién está debatiendo, quién está gritando y quien trabajando en lo que les interesa”.

“Quiero dar las herramientas para producir el cambio en el que trabajamos mucho tiempo, desde el llano, acompañando al gobernador pueblo por pueblo. Tenemos una responsabilidad ante cada ciudadano. Devolver la dignidad a la gente es un trabajo que lleva mucho tiempo” acota.

Hace hincapié Delgado, en lo relativo al funcionamiento de la provincia, que “se hizo una ampliación del presupuesto, que es de la gestión anterior. La inflación pegó fuerte y lo necesitábamos, y agradezco al bloque opositor, porque no hay que ser mezquino y darle al gobernador la herramienta que necesita”.

Habla del plano personal. “Mi trayectoria se basa en el trabajo territorial. Soy docente primaria y secundaria, pero mi trabajo fue militante y conocer todas las regiones y pueblos. Eso también es una ventaja a la hora de construir las normativas”.

Relativiza el tema de los acuerdos para funcionarios del Ejecutivo provincial. “Prestamos acuerdo para los funcionarios. Pero en el tema del Contador y Subcontador no se expidió aun la Cámara. Seguiremos trabajando en ese sentido. Creo que ordenar la provincia va a llevar un tiempo”.

Explica la decisión de que la Cámara sesione cada 15 días. “Cuando asumí me reunií con cada uno de los bloques, teniendo en cuenta la característica de la Legislatura. Porque era muy lindo que se salga al interior, pero nos falta ese paso de que la gente participe. La propuesta era trabajar dos semanas en las comisiones, y tratar de llevar a que cada ciudadano del interior participe en los temas que les interesan. Así surgió la idea, y la semana pasada logramos un acuerdo con los presidentes de los bloques”.

Informó que “hubo trabajo hoy para preparar los 10 temas que tendrá la sesión de mañana miércoles. Esperemos que sea de debate y producción, en relación a cada uno de los temas”.

Obviamente tiene definiciones en cuanto a su relación con el gobernador y su gestión. “Estamos pidiendo permanentemente opinión a cada uno de los ministros. Lo hacemos con todos. Eso es lo que Zdero quiere. Es un gobernador que le pidió a sus ministros, que los pedidos se responden, porque en su experiencia de legislador no le respondían los pedidos de informes”.

“Creo que está ordenando muchos de los sectores, pero faltan otros, quizás los más grandes, como Obras Públicas. Hay lugares que cuestan, como en Desarrollo Humano, donde encontramos muchas cuestiones por atender, como recuperar la infancia, tener acciones, y Zdero quiere tener un equipo interdisciplinario en cada región del Chaco”.

“Ama lo que hace, y nos tiene a todos en control. Necesitamos estar al lado de él para lograr los objetivos”, observa.

Vuelve a hablar de la situación en que recibió la Legislatura. “Intenté ser sincera con los bloques. Entendí que administro el Poder, pero también que hay que hablar con el personal y tenerlos informados. Así trabajamos para resolver el tema básico, el salarial, con un aumento que se dio cuando perdieron las elecciones, pero nunca se les pagó. Trabajamos muchísimo con el gobernador y su equipo económico, hablamos con el personal, y logramos resolver el tema”.

“Para mí es un orgullo que se haya normalizado el gremio en mi gestión. No podía ser que nuestro Poder tenga un sindicato intervenido. Hay tenemos una conducción allí”, acota Carmen Delgado.

Reconoce en lo económico que recibió un presupuesto “completito”, y afirma que “no tengo posibilidad de jerarquizar a ningún empleado, pero todo lo que estaba en el presupuesto está. Tengo deudas, y estoy cerrando con el proveedor, y también el tema de las pautas publicitarias. No he tenido que tomar decisiones drásticas por no tener recursos. La anterior gestión no me dejó nada, pero en cambio dejó todo arreglado en lo que es el personal”, concluyó.