LA GENERACIÓN Z ABANDONA SU REFUGIO DIGITAL Y SALE A LAS CALLES: CÓMO ES EL NUEVO FENÓMENO DE PROTESTA GLOBAL

Son todos muy jóvenes y forman parte de la llamada Generación Z, la primera enteramente digital. Algunos son, incluso, adolescentes y se comunican a través de redes sociales y plataformas que hasta hace muy poco eran utilizadas por “gamers” en salas de videojuegos.

Allí se organizan, debaten y convocan a otros jóvenes a salir a las calles y reclamar contra la corrupción o el gobierno de turno. A casi seis décadas del Mayo Francés impulsado por estudiantes parisinos y a 15 años de la llamada “Primavera Árabe”, los chicos de varios países del mundo amenazan con crear un nuevo fenómeno global de protesta.

No están solos en esta lucha. Los acompañan sus teléfonos inteligentes, con apps y redes sociales universales que los conectan en un segundo con decenas de miles de sus pares.

Su poder comienza a ser visto con preocupación por algunos gobernantes de países geográficamente distantes, pero a un solo click digital de distancia. Nepal fue su primera “víctima”. Allí, una protesta juvenil hizo caer al gobierno en septiembre pasado.

Pero no fue el único caso. Este nuevo fenómeno social amenaza con extenderse a otras regiones del mundo. En las últimas semanas hubo revueltas similares en Marruecos, Madagascar, Indonesia, Bangladesh, Filipinas, Perú y, en menor medida, hasta Paraguay, entre otros países.

“Esto tiene el potencial de cambiar algo. Es curioso, extraño, novedoso. Son todos muy jóvenes. En el caso de Marruecos se comunican a través de Discord (hasta hace poco conocida como la “plataforma de los gamers»). Allí tienen un canal con unos 240.000 miembros”, dijo a TN el analista español Ilya Topper, criado en ese país norafricano y experto en temas del Mediterráneo Sur.

Los jóvenes protestan en Rabat, Marruecos, para exigir reformas a la salud pública y la educación. (Foto: EFE)

Luffy, enemigo de gobiernos corruptos

Estos jóvenes abandonaron sus refugios digitales y salieron a las calles con sus propios estandartes. Ya no llevan los símbolos de generaciones precedentes más propensas a vestir una remera con el rostro del Che Guevara o la bandera negra del anarquismo.

Ahora se sienten más identificados con un sombrero de paja y la indescifrable sonrisa de Luffy, el héroe de One Piece, el manga más vendido de la historia y que encarna la lucha contra los gobiernos corruptos.

Un manifestante flamea la bandera de One Piece (Foto: Cortesía/Deutsche Welle)

La bandera “Jolly Roger”, que muestra una calavera sonriente con una especie de “canotier” cruzado por dos tibias, es el emblema de la Tripulación del Sombrero de Paja, un grupo de piratas liderado por el capitán Monkey D. Luffy contra las injusticias del mundo.

En varias protestas de la Generación Z, desde Perú a Madagascar, esta bandera fue levantada por numerosos manifestantes. “Quienes la enarbolan la ven como un emblema contra la opresión y la corrupción, y también como una señal de unión generacional“, resumió la televisión alemana Deutsche Welle (DW).

“Crecí con One Piece, como la gran mayoría de los de la Generación Z, así que se ha convertido en un símbolo para nosotros”, contó a la AFP un joven identificado como Kai, de 26 años, durante las manifestaciones que sacudieron a Madagascar por los constantes cortes de agua y electricidad en el país.

La bandera fue vista también en protestas en Francia, Indonesia, Filipinas y hasta en Perú. Incluso, el gobierno de Yakarta amenazó con prohibirla.

Luffy, el héroe de la Generación Z (Foto: Cortesía/The New York Times)

El manga, creado por Eiichiro Oda, vendió más de 500 millones de ejemplares en todo el mundo.

¿Cómo nace el nuevo fenómeno de protesta?

La pregunta central no está tan vinculada a los reclamos que hoy movilizan a miles de chicos a nivel global, sino por la forma en que esas protestas se organizan y se expanden.

De acuerdo al divulgador especialista en tecnología y cultura digital Joan Cwaik, hay una continuidad histórica entre la Primavera Árabe y lo que sucede actualmente: juventud, precariedad y deseo de cambio. Pero también hay una novedad estructural: la coordinación en red.

En 2011, una serie de protestas antigubernamentales pro-democracia -encabezadas por jóvenes- sacudió a distintos países árabes. La movida comenzó en Túnez y, en cuestión de semanas, se extendió a Egipto, Yemen, Bahréin, Libia y Siria. Los gobiernos empezaron a cortar internet para evitar que se propaguen las convocatorias. Sin embargo, el nivel de protesta fue tal que varios líderes fueron derrocados en un conflicto que fue bautizado como “Primavera Árabe”.

“Mostró que las redes no solo servían para contar lo que pasaba, también para organizar logística, amplificar reclamos y sortear censura en tiempo real”, señaló Cwalk en diálogo con TN.

La protesta de 2025 en Perú es la última muestra de este nuevo esquema. La columna vertebral de la movilización actual la integran centennials y universitarios, que combinan distintas plataformas para convocar, documentar y mantener la presión pública. “No es un calco de 2011. Es la versión 2025 de aquella intuición: los jóvenes leen primero el lenguaje de la época y lo vuelven acción colectiva”, sostuvo.

En diálogo con este medio, el sociólogo e investigador de la UBA y Conicet y director ejecutivo de CLACSO, Pablo Vommaro, coincidió en que la tecnología es clave, pero subrayó que los motoriza un descontento profundo: “Esta generación creció en un contexto de movilización y expresa malestares que atraviesa no solo lo político, sino también en la educación, el trabajo y hasta los vínculos. Un descontento con las dimensiones dominantes del sistema que hoy integra el mundo”.

Ese malestar -planteó Vommaro- hace que las redes funcionen como el punto de partida para algo más grande porque la bronca no se agota en el mundo digital. Estos jóvenes buscan trasladarlo a las calles, ocupar el espacio público y encontrarse cara a cara para expresar sus reclamos y convertirlos en acción.

Una generación que nació en la era digital, pero que elige salir a las calles

La Generación Z o centennials es la que nació entre 1997 y 2012. También conocida como la “generación nativa digital”, ya que es la primera en estar rodeada de dispositivos móviles, internet y redes sociales desde muy pequeños.

Para los especialistas, este grupo vive en continuidad entre la pantalla y la calle. No es que “entra” a Internet, sino que habita en ella. Criada en el scroll infinito y la economía de la atención, desarrolló formas propias de comunicar. Cuando una causa importa, se puede contar en quince segundos con un audio de impacto y subtítulos grandes, mientras que se puede desarrollar el argumento en hilos de X o cadenas en canales de mensajería.

A diferencia de los millennials, que vieron nacer lo digital, los centennials no romantizan el feed: lo usan y lo cuestionan. De hecho, durante el estallido social chileno de 2019, la mitad de los jóvenes compartía contenidos de protesta y se apoyaban sobre todo en WhatsApp e Instagram. “Ese hábito moldea cómo se informan, en quién confían y cómo deciden actuar”, aseguró Cwaik.

Vommaro definió a la Generación Z como “una generación socializada en un contexto de desigualdad”. Según expuso, estos chicos crecieron en un mundo donde la educación no colma sus expectativas y el trabajo aparece cada vez más precarizado.

De hecho, dos tercios de los menores de 25 años tienen empleos informales. Aunque también es una generación que aún no participa masivamente en el mercado laboral. “Para 2030 podría representar, en muchos sectores, más del 50% de la fuerza de trabajo”, expuso Ricardo Dalbosco, conferencista de referencia en comunicación multigeneracional y el futuro del trabajo.

Son jóvenes marcados por desigualdades profundas -económicas, laborales, de género, educativas, territoriales- que se intensificaron con la pandemia, un acontecimiento bisagra que potenció lo incipiente. Además, sienten que las instituciones como la escuela, el trabajo, la política e incluso la familia les quedan lejos, no los representan. “Hay un componente adultocéntrico que reproduce jerarquías y desigualdades intergeneracionales y eso también genera malestar”, explicó Vommaro.

Sobre esto, Dalbosco señaló: “Al sentirse presionados por un futuro cada vez más incierto, perciben que no tendrán la misma estabilidad financiera ni la acumulación de patrimonio que muchos profesionales de generaciones anteriores, como los Baby Boomers y la Generación X”.

Las investigaciones sobre protesta en red hablan de una coordinación menos jerárquica y más distribuida, que permite movilizaciones masivas con poca estructura formal, pero que también enfrenta límites: es difícil sostenerla en el tiempo o negociar con interlocutores claros. La académica Zeynep Tufekci lo llamó “el poder y la fragilidad de la protesta conectada”.

En las redes, otro factor que aparece es el anonimato, que juega un papel ambivalente: puede bajar las barreras para participar, especialmente en contextos represivos, pero también dificultar la construcción de liderazgo y credibilidad. En democracias frágiles, los seudónimos multiplican voces pero pueden desordenar estrategias.

Al contrario de lo que ocurría con generaciones anteriores, la Z proyecta el futuro de manera más inmediata y efímera. La aceleración digital y la incertidumbre económica hacen que las expectativas de cambio se concentren en el presente. “Dos o tres generaciones jóvenes viven peor que sus padres. Entonces, encuentran en estas movilizaciones un horizonte: construir un presente mejor que abra la puerta a un futuro posible”, enfatizó Vommaro.

Para Dalbosco, en tanto, la juventud lucha con las herramientas que posee y que les permiten actuar más rápido que la respuesta de los gobiernos: “Porque en una batalla la fuerza no basta. Lo que define el resultado es la capacidad de acción y reacción”.

Las protestas sacudieron Nepal y Marruecos

En algunos países las protestas se tornaron violentas, como el caso de Nepal, donde hubo al menos 25 muertos. Los manifestantes incendiaron el Parlamento después que el gobierno del primer ministro, K.P. Sharma Oli, bloqueara las redes sociales.

Infografía: Sebastián Neduchal (Videolab / TN)

Los jóvenes se rebelaron contra la prohibición de 26 plataformas -entre ellas Facebook, Instagram, Whatsapp y X-, anunciada el 4 de septiembre por el gobierno en su afán de regular el uso de estas plataformas. El premier debió renunciar.

El académico nepalí Amar Bk, investigador de la Asociación estadounidense de Estudios de Nepal y el Himalaya, dijo a TN que las protestas fueron convocadas por decenas de organizaciones de la Generación Z.

Las protestas se desencadenaron por una prohibición de las redes sociales, que luego se levantó, durante un toque de queda en Katmandú, Nepal. (Foto: Reuters)

“Los gobiernos, desde la década de 1990, fueron muy corruptos y crueles con los ciudadanos comunes. Su principal objetivo se centraba en asegurar la riqueza y cubrir los puestos públicos con sus parientes cercanos y fieles al partido”, explicó.

En contraposición, prosiguió el analista, “la gente de clase baja tuvo que emigrar a Medio Oriente, Malasia y Corea del Sur por un pequeño salario”.

“El desempleo en el país era alto. Sin patrocinio político y sin pagar sobornos, los ciudadanos no podían hacer ni siquiera una pequeña cosa, como abrir un restaurante, una granja o una clínica. La desigualdad económica era extrema y se revelaba visiblemente en el estilo de vida de los políticos y sus hijos. Las redes sociales ayudaron a revelar esta brecha”, indicó.

Bk dijo que “la gente sentía una profunda frustración e ira hacia los gobiernos y los líderes políticos. Las protestas fueron puramente locales y espontáneas”.

En Madagascar, la represión de las protestas dejó 22 muertos. El presidente Andry Rajoelina disolvió el gobierno y decretó el toque de queda.

Los jóvenes que impulsan las protestas rechazaron el diálogo nacional propuesto por el presidente malgache, Andry Rajoelina. “Rechazamos esta farsa de diálogo. Rechazamos la invitación del presidente a dialogar. No dialogaremos con un gobierno que reprime, agrede y humilla a los jóvenes en las calles”, postearon los promotores, que se hacen llamar Gen Z Madagascar (Generación Z Madagascar), en su página de la red social Facebook.

También en Marruecos las protestas se volvieron violentas cuando un grupo de manifestantes asaltó una comisaría. Hubo saqueos, asaltos a tiendas y al menos tres muertos.

Con carteles alusivos, la Generación Z de Marruecos sale a las calles. (Foto: EFE)

Las manifestaciones se extendieron por Rabat, Casablanca, Temara, Kenitra y Safi, entre otras ciudades. Más de 400 personas fueron detenidas y enfrentan cargos por “participación en reunión no autorizada”, “desobediencia”, “bloqueo de una autovía” o “violencia contra las fuerzas del orden”.

“Hay un efecto contagio que los hace salir a la calle, pero la dinámica es local. Empezó como algo pequeño, convocado por internet y redes sociales por parte de gente muy joven y anónima”, relató Topper.

El movimiento marroquí no tiene líderes ni caras visibles. Sus organizadores debaten en un canal de Discord y convocan a salir a las calles para protestar contra la corrupción y por mejoras en la educación y la salud. El grupo se hace llamar ‘GENZ212’ (en referencia a la Generación Z con el número del prefijo telefónico nacional).

La protesta en Nepal fue liderada por un grupo de jóvenes que se identifican como la Generación Z, contra la corrupción y la prohibición de las redes sociales impuesta por el gobierno. (Foto: EFE)

Para el analista, la situación en Marruecos es difícil. No mejora. “La explosión de democratización que siguió a la Primavera Árabe se fue disipando. Todo se fue cerrando y la prensa está domesticada y sometida al poder” que emana el rey Mohamed VI», afirmó.

Los jóvenes se enfrentan a un panorama complicado y la emigración suele ser el horizonte de las nuevas generaciones. El desempleo juvenil llegó al 47 % en el segundo trimestre del año, según el Banco Central marroquí.

La violencia se aplacó en los últimos días. “Los organizadores exigieron a sus seguidores protestar pacíficamente. Por eso convocaron a manifestar solo entre las 17:00 y las 20:00. Entonces dijeron ‘quienes se queden en la plaza después de esa hora no nos representan’“. De esa manera evitaron protestas nocturnas cuando solían darse hechos violentos.

Las exigencias del movimiento fueron precisadas en un comunicado. Entre los puntos detallados se destacan:

Qué renuncie el primer ministro Aziz Ajanuch​, en el gobierno desde 2021 y considerado el tercer hombre más rico del país. La creación de un Tribunal Popular que investigue los hechos de corrupción en el gobierno, el Parlamento y los partidos políticos. Realizar inversiones en salud y educación en momentos en que el gobierno se halla abocado a la organización del Mundial 2030.

“Quieren empezar de cero. Buscan una ruptura total con el sistema en un país corrupto. En síntesis, impulsan una nueva era en el país”, resumió Topper en su diálogo con TN.

Las nuevas protestas también llegaron a América Latina

El fenómeno también llegó a América Latina. Los jóvenes peruanos tomaron el estandarte.

“Las protestas en Perú fueron la suma de la disconformidad contra el gobierno de Dina Boluarte y la corrupción. Eso hizo que jóvenes de la Generación Z y otras personas afectadas por la inseguridad, confluyeran en protestas que tienen un alcance mayor”, describió a TN la analista peruana Giovanna Peñaflor, directora de la encuestadora Imasen.

En esa línea, marcó: “Inicialmente estas protestas de los jóvenes no fueron cubiertas por los medios. Se difundió solo por redes sociales”.

Este viernes, Boluarte fue destituida por el Parlamento por “incapacidad moral”. Si bien su remoción está vinculada a una crisis institucional cíclica que vive el país, los jóvenes prendieron la mecha.

Yackov Solano, uno de los jóvenes peruanos que salió a las calles, dijo a la prensa local que el movimiento se inspiró en las manifestaciones de Francia, Marruecos e Indonesia.

“Somos una generación que ha despertado más que nunca para identificar los problemas que están pasando porque hay cosas que, la verdad, no podemos tolerar. Hay personas que lamentablemente han normalizado tanto la corrupción y tantas muertes que ya no se puede soportar”, aseguró.

También hubo protestas en Paraguay en respuesta a una convocatoria difundida en redes sociales. La Generación Z realizó una protesta frente al Congreso a fines de septiembre bajo el lema ‘Somos el 99,9%. No queremos corrupción’.

Allí estuvo también la bandera de One Piece, el mayor símbolo de las protestas globales nucleadas por una nueva generación.

