LA FRASE DE JAVIER MILEI SOBRE EL AGUINALDO QUE SE VOLVIÓ TENDENCIA EN LAS REDES

Javier Milei habló sobre el aguinaldo de diciembre y se volvió tendencia en redes sociales. El líder de La Libertad Avanza fue consultado sobre el aguinaldo y dejó en claro que la Argentina no va a gastar más de lo que recauda y que recortarán lo que tengan que recortar.

La frase de Javier Milei sobre el próximo aguinaldo que se volvió tendencia en las redes

“Si recaudamos 100, no vamos a gastar 120. No vamos a gastar más de 100. Recortarán lo que tienen que recortar. Alberto se va a desligar de eso, eso es algo que tengo que enfrentar pero hay que ir al equilibrio fiscal. En el primer año queremos alcanzar el equilibrio fiscal y eso no es negociable”, dijo Javier Milei en una entrevista con Telefe.

Más declaraciones de Javier Milei

Javier Milei comentó en la misma entrevista: “En el primer año vamos a alcanzar el equilibrio fiscal y eso no es negociable”.

Javier Milei agregó: "No hay tiempo para festejo, desde ayer empezamos a recibir felicitaciones de presidentes del mundo y eso ya es el puntapié de mi inicio en la agenda internacional, que ayer se trabajó intensamente".

Luego Javier Milei finalizó: "La elección ya pasó y yo voy a gobernar para todos. Ahora se trata de resolver problemas y nuestro compromiso es exterminar la inflación, volver a crecer y terminar con la inseguridad. Ese es el mandato que nos pidió la sociedad, porque además como candidato he hablado de hacer un ajuste, se quemaron todos los manuales de política".

Javier Milei tras ser electo presidente.

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre

El aguinaldo es un sueldo extra anual, que se divide en dos partes: en junio y en diciembre. Por eso es común escuchar la expresión “medio aguinaldo” para hacer referencia a cada uno de esos pagos.

De acuerdo con la ley 27.073, el segundo pago del aguinaldo se deberá realizar hasta el 18 de diciembre.

Sin embargo, ese plazo puede extender hasta cuatro días hábiles, por lo que este año podrá pagarse hasta el 22 de diciembre.

Cómo calcular la última cuota del aguinaldo

Dividir el mejor sueldo bruto recibido en el tiempo trabajado por 12 y multiplicar el resultado por los meses trabajados.

Por ejemplo, si una persona tuvo $200.000 como mejor sueldo mensual durante los últimos seis meses trabajados, deberá realizar el siguiente cálculo:

Al mejor salario ($200.000) dividirlo por 12 ($16.666,66),

Luego multiplicarlo por los seis meses trabajados. Su aguinaldo será de $100.000.

Las incógnitas del gabinete de Javier Milei

Javier Milei aún no confirmó quién estará al frente del Ministerio de Economía. Se habla de Federico Sturzenegger, Luis "Toto" Caputo y Luciano Laspina.

Javier Milei aún no confirmó a la persona que estará a cargo del Ministerio de Defensa. El presidente electo anticipó que lo consensuará con la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

aún no confirmó a la persona que estará a cargo del . El presidente electo anticipó que lo consensuará con la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Javier Milei dijo también que consensuará con Victoria Villarruel quién dirigirá el Ministerio de Seguridad. Aún no hay un nombre designado de manera oficial.

