La familia Fort se enojó con Virginia Gallardo por la foto que usó para su campaña política: Los hijos no lo...

En las últimas horas, se habría desatado una fuerte interna entre Virginia Gallardo y los hijos de Ricardo Fort, Martha y Felipe. Es que la mediática usó una foto de su ex pareja para su campaña política y eso no habría caído bien en la familia.

La diputada nacional de la Libertad Avanza usó una foto de El Comandante, dejando un mensaje lleno de emoción, lo que generó un gran malestar.

“Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando”, escribió Gallardo en la descripción de la imagen, donde se la ve abrazada al empresario.

Este fin de semana, César Carrozza, abogado de los Fort, habló sobre esta situación y reavivó la polémica. En una charla con Intrusos, el letrado expresó su disgusto por la publicación y la calificó como un acto inapropiado.

“Me hizo ruido. No hay ninguna fecha especial, esto fue una campaña política en la que se utilizó a Ricardo, y fue lo único que dije”, señaló.