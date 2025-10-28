LA FAMILIA FORT SE ENOJÓ CON VIRGINIA GALLARDO POR LA FOTO QUE USÓ PARA SU CAMPAÑA POLÍTICA: «LOS HIJOS NO LO…»
El abogado de Martha y Felipe, hijos de Ricardo, habló sobre el posteo que hizo la mediática antes de las elecciones.
“Ella dijo que no quería participar para despegar su imagen, y está en todo su derecho. Pero acá se está usando la imagen de Ricardo y los hijos no lo consintieron”, explicó.
Además, el abogado también dejó en claro que la modelo no suele compartir publicaciones sobre Fort, y que la familia no planea accionar legalmente, aunque considera el caso un uso indebido de imagen.
“No vamos a mandar una carta documento ni pedir un cachet, pero esto es un uso de imagen. En todo este tiempo, Virginia no publicó nada ni para su cumpleaños ni para el aniversario de su fallecimiento”, añadió.
Lejos de quedarse callada, la ex panelista usó su cuenta de X, ex Twitter, para responder a estas declaraciones.
“Qué raro que el abogado de la familia diga que quiero lucrar justo cuando no quise hacerlo. Claro, era redituable para ellos. PD: hay archivo del mismo abogado defendiéndome en ese momento. Memoria”, escribió la exvedette.