LA FABRICA DE OTOWIL EXPLOTO Y SE INCENDIO EN SAN FERNANDO
Las llamas se originaron alrededor de la 1:30 de la madrugada a partir de una explosión. Se desconocen las causas que dieron inicio al fuego.
Qué producía Otowil
Aspectos clave de la marca Otowil:
- Tratamientos Intensivos: Ofrecen soluciones como «Socorro Capilar» (crema de intensidad 10 para recuperar el pelo), crema de keratina para reparar, y aceites (como el de coco) para nutrición profunda.
- Alisados y Estilizado: Comercializan un «Alisado Express» que proporciona resultados sedosos y suaves por hasta seis semanas sin utilizar formol.
- Coloración: Cuentan con líneas de tintura, incluyendo la «Tintura en Shampoo» que facilita el teñido durante el lavado, y una línea de colores, «Magia Color».
- Innovación en formato: Muchos de sus productos se presentan en el clásico formato de «sobrecito» o ampollas, facilitando el uso de tratamientos capilares de alta intensidad en el hogar.
- Cuidado Diario: Ofrecen champús, acondicionadores y sprays (como la línea «Crece Pelo») destinados a fortalecer y acondicionar el cabello.
Otowil se posiciona como una marca de calidad profesional con precios accesibles para el público general y peluquerías.