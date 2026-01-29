LA FABRICA DE OTOWIL EXPLOTO Y SE INCENDIO EN SAN FERNANDO

Se desató un feroz incendio en la fábrica de Otowil.

Durante la madrugada de este jueves 29 de enero se reportó un importante incendio en una fábrica de la empresa Otowil, ubicada en el municipio bonaerense de San Fernando. Según se indicó, el fuego se inició a partir de una explosión y afectó a las casas aledañas.

Fue alrededor de la 1:30 de la madrugada cuando se generó la explosión que dio paso al feroz incendio en la fábrica ubicada sobre la calle Brandsen al 800.

Los vecinos de la zona se vieron alertados por la fuerte explosión que los sorprendió en la mitad de la noche. En paralelo, usuarios de la zona de Tigre aseguraron que el estruendo también se escuchó en su municipio.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la explosión y tampoco hay un reporte oficial sobre heridos o daños materiales provocados por el incendio. Las llamas fueron controladas poco después de las 3:30 de la madrugada, aunque para ese punto el fuego ya se había dispersado y afectó casas aledañas y el sector del galpón de Sabores y Fragancias S.A.

Qué producía Otowil