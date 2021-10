LA EXPLOSIÓN DEL CHAQUEÑO GONZALO CORBALÁN EN SU DEBUT EN ESPAÑA: 68 PUNTOS EN DOS JUEGOS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Promedió 34 puntos en dos partidos, lideró al equipo a sus dos primeras victorias y se perfila como la sensación de la Liga EBA. La palabra del chaqueño que dejó la NCAA y vive un 2021 impresionante.

Gonzalo Corbalán está viviendo un presente de ensueño. El base chaqueño de 19 años, que dejó la NCAA para sumarse al básquetbol europeo, anotó 68 puntos en sus dos primeros partidos para el Nissan Grupo de Santiago en la Liga EBA, cuarta división de España. Tras un excelente desempeño en el Mundial U19 de Letonia, incluyendo el agónico tiro ganador ante Turquía en los octavos de final, Corbalán tomó la decisión de finalizar su etapa en la División II del básquet universitario de Estados Unidos y de dar el salto al profesionalismo.

Dejó Lubbock Christian y fichó por San Pablo Burgos, de la Liga Endesa, que lo cedió automáticamente al Nissan Grupo de Santiago, para que gane minutos y protagonismo en la Liga EBA. Por problemas de visado, Corbalán recién pudo debutar en la quinta fecha del certamen y debió ver desde afuera cómo su equipo cayó en sus primeras cuatro presentaciones. Pero una vez que tuvo el aval para jugar, lo suyo fue una explosión.

En su debut descolló con 35 puntos en 31 minutos, acumulando 11 de 16 en dobles, 3 de 6 en triples, 9 rebotes y 4 asistencias para 40 de valoración en la amplia victoria de su equipo como local ante Becedo Santander. Una auténtica salvajada de estreno. En su segundo partido debieron enfrentar como visitante al Baskonia del argentino Lucas Sigismonti. Corbalán volvió a ser figura: 33 puntos (6/8 en dobles, 3/5 en triples, 12/14 en tiros libres) y 7 rebotes en 34 minutos para un nuevo triunfo, esta vez por 81-80.

Su historia ya la conocimos en el pasado y ahora es el momento de que el base evalúe su presente que, entre el Mundial U19 y su debut en Liga EBA, está siendo fenomenal.

¿Cómo fue tu llegada al San Pablo Burgos? Imagino que después del Mundial U19 tuviste muchas ofertas. ¿Por qué los elegiste a ellos?

“Después del Mundial, es cierto que vinieron muchas ofertas, pero al no tener el pasaporte comunitario muchas se cayeron. Pero el Burgos me seguía queriendo, eso me ilusionó mucho. Yo no veía el futuro que quería en la División II de la NCAA y también por eso decidí buscar otras cosas”.

¿Cómo transcurriste los días entre que empezó la Liga EBA y pudiste debutar en la quinta jornada?

“Esos días los transcurrí medio decaído pero siempre entrenando a full. No podía jugar por el tema del visado, y ver a mis compañeros perder esos cuatro partidos me dolió un poco. Faltaban otros dos chicos más para completar el equipo. Fue una lástima porque podíamos haber ganado esos cuatro partidos y ahora podríamos estar invictos. Pero bueno, las cosas pasaron así, nada que reprochar”.

Metiste 68 puntos en tus primeros dos partidos en EBA con dos victorias. Es una locura, ¿cómo lo estás viviendo, qué te pasa por la cabeza?

“Fueron muy buenos los dos partidos, solamente tenía en mi cabeza que teníamos que ganar, ayudé al equipo de esa manera y por suerte salió bien para todos. Ahora tengo que seguir enfocado y con la misma mentalidad, hay que ganar y voy a hacer lo que le haga falta al equipo para ganar”.

¿Por qué crees que se dio así, qué cosas pasaron en vos y en los partidos para semejante explosión?

“Creo que empecé a jugar más en mi posición donde me siento mucho más cómodo y puedo dar el 100% de mis habilidades. Estuve entrenando bastante antes de jugar y estaba preparado. De Estados Unidos me vine muy bien físicamente, estuve entrenando mucho porque sabía que tenía una oportunidad grande. Y bueno, eso facilito muchas cosas porque la primera impresión siempre es importante”.

¿Qué diferencia notás entre el juego en Estados Unidos y el juego en España? ¿Y en los entrenamientos?

“La mayor diferencia que veo es que en la Liga EBA dejan jugar más, no pitan todas las faltas y es un poco más físico que en Estados Unidos. Los entrenamientos son más técnicos acá, en USA eran más de correr, correr y correr. Acá es más táctico, practicar las jugadas, hacer tiro y esas cosas”.

¿Cómo te describirías como jugador? ¿Cuáles crees que son tus fortalezas hoy y qué cosas tenés que seguir trabajando?

“Creo que tengo que seguir trabajando en todo, mejoré mi tiro de tres que era algo que tenía pendiente mejorar, mi defensa la estoy mejorando. La penetración al aro creo que es el mejor atributo que tengo”.

Sostener este ritmo es muy difícil, casi imposible, las defensas te van a empezar a conocer y a tratar de neutralizar, ¿cuáles son los próximos pasos para vos en los partidos que vienen?

“Creo que seguir mejorando para cuando llegue ese momento que me doblen la marca, poder encontrar un compañero libre y contribuir al equipo con asistencias. Capaz haga menos puntos pero tenga más asistencias que ayudaría a mis compañeros a que tengan más confianza y al equipo a crecer. Intentaré mantener este nivel, siempre intento mejorar”.

Fuente: CAB

Foto: El Mundo/ El Correo de Burgos/ Santi Otero

