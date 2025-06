LA ESTRELLA DE UN REALITY SHOW FUE ACUSADA DE ASESINAR Y DESMEMBRAR A SU NOVIO

Un crimen dejó en shock a la sociedad australiana. Tamika Chesser, la estrella de un reality show de ese país, fue acusada de matar a su novio y desmembrar su cuerpo.

La mediática, de 34 años, salió segunda en la temporada de 2010 del certamen televisivo Beauty and the Geek Australia, que en los Estados Unidos presentó Ashton Kutcher.

De acuerdo a los informes que la Policía del Sur de Australia, a diez días de haberse producido el crimen de Julian Story todavía están buscando la cabeza de la víctima.

Cómo fue el espeluznante crimen por el que se la acusa a Tamika Chesser

A Julian Story lo encontraron mutilado y sin cabeza en su departamento de la ciudad costera de Port Lincoln, en la tarde del 19 de junio. Los agentes llegaron luego de un llamado en el que se había alertado por un presunto incendio.

“Fue una escena impactante para la policía y el personal de emergencias, ya que el cuerpo de Julian había sido desmembrado. Le quitaron la cabeza y, a pesar de las exhaustivas búsquedas, aún no fue localizada”, señaló la información oficial que difundió la Policía.

Tamika Chesser fue una figura de la televisión de Australia. (Foto: Facebook de Tamika Chesser)

Según fuentes policiales consultadas por la cadena ABC de Australia, los restos encontrados también tienen quemaduras graves.

Tamika Chesser quedó involucrada luego de que un testigo declarara que la vio salir del departamento sin decir una palabra con el objetivo de pasear a sus perros.

“Los sacó a pasear y cerró la puerta principal. Se sentó en una silla de jardín en el patio trasero, en un estado catatónico e insensible”, puntualizó el hombre al que le tomaron declaración. La policía sospecha que el crimen ocurrió dos días antes de haberse encontrado el cuerpo de Story.

Julian Story es la víctima del crimen. (Foto: Policía del Sur de Australia)

“Todos los asesinatos causan dolor y pena a las familias y amigos de las víctimas. Las circunstancias de este asesinato son particularmente desgarradoras y angustiosas. Los detectives hablaron con la familia de Julian, quienes están devastados por su pérdida y también por las circunstancias que rodearon a su muerte”, puntualizó el superintendente de la Policía, Darren Fielke.

Tras descubrir las imágenes de ella caminando por la zona, certificando lo que dijo el testigo a la Justicia, la mediática fue arrestada y llevada a un centro de salud mental, donde quedó detenida. No le dieron la libertad bajo fianza y recién en diciembre deberá comparecer ante un tribunal.

Las imágenes que difundió la Policía de Australia de Tamika Chesser caminando con su perro tras el crimen de su novio. (Foto: Policía del Sur de Australia)

Chesser apareció en la temporada 2010 de Beauty and the Geek, un reality similar a The Bachelor, pero con la diferencia en el estilo de cada protagonista: el objetivo era que mujeres voluptuosas eligieran de candidatos a ser sus novios a hombres emparentados con la tecnología.

La mediática fue la subcampeona de ese programa e inició así una carrera en los medios. Chesser se dedicó principalmente al modelaje, con producciones para las revistas Ralph, FHM y Playboy.