LA EMBAJADA DE CHINA DESMINTIÓ A ADORNI SOBRE LOS CAMIONES ENVIADOS: «ES INFORMACIÓN COMPLETAMENTE INCORRECTA»

La delegación diplomática del país asiático aclaró que los vehículos son «instalaciones logísticas de hospitales móviles de asistencia gratuita».

Tras la polémica por la llegada de 30 camiones provenientes de China que, según el vocero presidencial Manuel Adorni eran para combatir la pandemia de Covid-19, la embajada de China en Argentina desmintió esa información en sus redes sociales.

«Hemos tomado nota que el 22 de marzo el vocero presidencial dijo en conferencia de prensa que había una noticia muy particular que no dejaba de sorprenderles. Que habían llegado desde la República Popular China unos 30 camiones, y lo interesante es que eran para enfrentar al COVID», expresan los mensajes publicados en X (ex Twitter).

El organismo diplomático aseguró «no conocer» la fuente de información mencionada por el vocero presidencial, y advirtió que se trata de «información completamente incorrecta».

Además, informaron que los camiones «son instalaciones logísticas de hospitales móviles de asistencia gratuita de parte del Ministerio de Defensa Nacional de la República Popular China para la Argentina»:

Puntualmente, aseguraron que «no tienen nada que ver con los supuestos camiones para enfrentar al COVID que han llegado con cierto atraso» y que el Ministerio de Defensa del actual gobierno argentino «tiene muy claro el propósito de este lote de materiales».