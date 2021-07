LA DESPLAZARON DE SU PUESTO POR UN POSTEO QUE NO LE GUSTÓ AL INTENDENTE

Margarita Belén(Corresponsal) – El intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, desplazó de su cargo a una empleada de planta de más de 17 años de antigüedad. ¿El motivo? Postear en su cuenta personal de Facebook un error en la red social del municipio.

Por el hecho, la trabajadora Norma Benítez en el mediodía de este martes denunció públicamente al intendente de esta localidad. En declaraciones al portal www.margaritabelen.com manifestó lo sucedido el pasado 9 de julio. “Un posteo del área de prensa del municipio puso el cabildo en vez de la casita de Tucumán. Entonces critiqué ese error en mi red social personal”, explicó.

“¿Profesores, abogados, licenciados y no saben dónde se firmó la declaración de la Independencia Argentina? Perdónalos, y que renuncien. Vergonzoso. Esta maqueta es de mi sobrina de 6 años, que si sabe dónde se declaró la Independencia, ella muy amable les puede enseñar señoras y señores. Viva la Patria”, reza la expresión de la mujer en Facebook.

Posteriormente, el jefe comunal habría enviado un mensaje intimidatorio a la empleada municipal, de acuerdo al chat al que accedió NORTE. A continuación, las palabras que habría escrito Martínez: “O sacás eso o quiero tu renuncia como jefa de recaudación el lunes. Si bien es obvio que yo no lo hice y que se trata de un error, está mi nombre ahí, y es mi gestión. Y no creo que tu accionar se condiga con ser parte de la actual gestión y del lugar que estás ocupando”.

La mujer dijo que: “en el día de la fecha me notifica con una resolución donde me desafecta del cargo de jefa de Recaudación. Esto es una violencia laboral, esta es la forma que los políticos sin falta de ética trasladan a un trabajador cuando piensa diferente o cuando se expresan”.

“Si el presidente de la Nación o el gobernador deberían trasladar a todos los empleados estatales que lo critican pobre no habría lugar donde trasladarlos. Esta es una forma autoritaria una forma de un dictador de que tiene este muchacho, que es lamentable porque es un hombre joven yo tengo 48 años de edad y esto nunca se ha visto en Margarita Belén. En lo laboral no tengo queja alguna en todos estos años, recordemos que al comienzo de su gestión hubo compañeras que fueron trasladadas desde el municipio al CIC por no formar parte de su equipo de gobierno y no piensan igual que el”, apuntó Benítez.

“Esto a mí no me intimida porque no le tengo miedo al trabajo. Tengo los valores bien arraigados. Estaría bueno que se ponga a trabajar, que deje de mirar las redes sociales y que vea la labor que realiza cada empleado municipal”, afirmó.

Para finalizar, Norma Benítez manifestó: “que cumpla con lo que prometió, que todavía están esperando los pases a planta que se comprometió a darles a los trabajadores”.

