La decisión inesperada de Claudio Úbeda tras el triunfo de Boca ante Talleres

En ese contexto, Claudio Úbeda adoptó una medida inesperada: suspender las prácticas y darle descanso absoluto al plantel hasta el martes 25 de noviembre por la tarde. La decisión apunta a administrar cargas, evitar sobreexigencias y recuperar energías antes del duro duelo contra Argentinos Juniors. El cuerpo técnico considera que el equipo necesitaba una pausa estratégica tras una seguidilla intensa de partidos y entrenamientos. La prioridad estuvo puesta en llegar fresco y enfocado a la próxima instancia.

Boca llegará al cruce con Argentinos con pocos días de trabajo formal, pero con la tranquilidad de haber ordenado tiempos y energías. El entrenador diagramó una semana corta enfocada especialmente en tareas tácticas, repaso de movimientos y ajustes defensivos, sin sobrecargar físicamente al plantel.