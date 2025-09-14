La cosecha de maíz finalizó con 49 millones de toneladas y avanza la siembra de la próxima campaña

La cosecha 2024/25 de maíz se dio por concluida con una producción de 49 millones de toneladas, aunque aún restan por cosechar varios lotes en el centro y sur del territorio bonaerense.

La cosecha 2024/25 de maíz se dio por concluida con una producción de 49 millones de toneladas, aunque aún restan por cosechar varios lotes en el centro y sur del territorio bonaerense, según informó este jueves el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

Mientras tanto, se puso en marcha la siembra 2025/26 del cereal en el centro del área agrícola.

Con el inicio de la ventana óptima de siembra de maíz en la región central del área agrícola, las condiciones ambientales se presentan “altamente favorables”.

Los perfiles de humedad en el suelo son óptimos e incluso en algunos casos se encuentran saturados, mientras que las temperaturas acompañan el ritmo de las labores.

Este escenario ha incentivado una dinámica de siembra temprana que podría alcanzar el 52% del total de maíz estimado, superando el promedio de siembra temprana de las últimas cinco campañas (46%).

A la fecha, ya se ha implantado el 3,8% de las 7,8 millones de hectáreas proyectadas para esta campaña, con los mayores avances concentrados en el centro-norte de Santa Fe y Entre Ríos.

“Esta demora se debe a la falta de piso que afecta a toda la región, impidiendo el ingreso de maquinaria. No obstante, esta situación no comprometería la proyección de producción, que se mantiene en 49 millones de toneladas”, describió el reporte.

Por otra parte, la siembra de girasol registró un progreso intersemanal de 1,7% y ya cubre el 24,4% del área proyectada en 2,6 millones de hectáreas para la campaña 2025/26.

Luego de una semana con buenas condiciones climáticas, se destaca el progreso de siembra en el Centro-Norte de Santa Fe, aunque aún se registran “excesos hídricos” que impiden la entrada de las máquinas en algunos sectores.

Imagen de lote con excesos hídricos en la localidad de Daireaux, provincia de Buenos Aires, tomada el pasado miércoles 10 de septiembre. (Foto: gentileza Pablo Ginestet para la BCBA)

En esta época del año, la implantación se ralentiza por el avance en zonas de menor influencia para la oleaginosa, a la espera de la reactivación de las labores en las zonas del sur del área agrícola.

Imagen de trigo en pleno macollaje en la localidad de Saladillo, provincia de Buenos Aires, tomada el pasado martes 9 de septiembre. (Foto: gentileza Martín Tenca para la BCBA)

No obstante, se mantiene un adelanto interanual de 16,9% y de 6,4% en comparación al último quinquenio.

Para finalizar, la condición de cultivo de trigo se mantiene entre “normal a excelente” en el 97,5% del área.

Luego de una semana sin lluvias y temperaturas templadas, se redujo en 17,1% la proporción de superficie afectada por excesos hídricos.

Respecto a la fenología, el 38,8% del cereal ya transita desde encañazón en adelante, concentrándose los lotes más avanzados en fenología en el norte del país, donde si bien la superficie bajo condiciones restrictivas de humedad supera el 60% a escala nacional afecta a menos del 5 % del total.

Mientras tanto, en el resto de las zonas, las buenas condiciones climáticas de la última semana han impactado en un aumento de 7,5% del área de trigo en condición “buena/excelente”, manteniendo elevadas las expectativas de producción para esta campaña.