LA “COPA RESISTENCIA” YA TIENE PROGRAMACIÓN CONFIRMADA PARA LA SEMANA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Continuidad de la competencia en las distintas categorías.

La Asociación de Básquet de Resistencia estableció la programación de partidos, para la continuidad de la competencia en las distintas categorías que participan del certamen oficial.

Programación

Lunes 11/09

Tira A

U21 – 21.30 horas: Chaco For Ever vs Don Bosco

U17 – 19.30 horas: Villa San Martin2 vs Regatas3

U21 – 21.30 horas: Villa San Martin2 vs Sarmiento

U21 – 21.30 horas: Don Orione vs Regatas2

U21 – Hindú vs Villa San Martin1

Martes 12/09

Tira A

U21 – 21.30 horas: San Fernando vs Juventud

U15 – 19.30 horas: Regatas2 vs Don Bosco

U17 – 21.30 horas: Regatas2 vs Sarmiento

U15 – 19.30 horas: CUNE vs Don Bosco

Primera – 21.30 horas: Chaco For Ever vs Villa San Martín

Primera – 21.30 horas: CUNE vs Regatas

Miercoles 13/09

Tira A

U15 – 19.30 horas: Regatas2 vs Villa San Martin1

U21 – 21.30 horas: Regatas1 vs CUNE

Primera – 21.30 horas: Don Bosco vs Sarmiento – Televisado por Chaco TV

Primera – 21.30 horas: Don Orione vs Hindú

Jueves 14/09

Tira B

U13 – 19.30 horas: Juventud vs Villa San Martin

U13 – San Fernando vs Don Orione

Viernes 15/09

Tira A

U17 – 20.30 horas: Chaco For Ever vs Urquiza

U17 – 19.30 horas: Don Orione vs Juventud

Tira B

U15 – 19.30 horas: CUNE vs Regatas1

Sábado 16/09

Tira A

U13 – 9.00 horas: Villa San Martin1 vs Regatas

U15 – 10.30 horas: Villa San Martin1 vs CUNE

U17 – 12.00 horas: Villa San Martin3 vs CUNE

U13 – 9.00 horas: Sarmiento vs CUNE

U15 – 12.00 horas: Sarmiento vs Regatas1

U13 – 9.00 horas: Don Bosco vs Villa San Martin2

U17 – 10.30 horas: Don Bosco vs Villa San Martin1

U15 – 10.30 horas: Hindú vs Villa San Martin1

U17 – 12.00 horas: Hindú1 vs Regatas1

Tira B

U15 – 10.30 horas: Sarmiento vs Villa San Martín

U15 – 9.00 horas: Hindú vs Don Orione

Formativas Femeninas en Don Orione:

U13 – 9.00 horas: Don Orione vs Villa San Martín

U13 – 10.30 horas: Sarmiento vs Urquiza

U15 – 12.00 horas: Urquiza vs Villa San Martín

U17 – 14.30 horas: Juventud vs Urquiza

U15 – 16.00 horas: Don Orione vs Sarmiento

U17 – 17.30 horas: Don Orione vs Villa San Martín

Lunes 18/09

Tira B

U15 – 19.30 horas: Regatas2 vs Juventud

Relacionado