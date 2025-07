LA CIUDAD RECUPERÓ UN SECTOR DEL PARQUE SAAVEDRA QUE HABÍA SIDO OCUPADO ILEGALMENTE

El Gobierno porteño llevó adelante un operativo de ordenamiento en Parque Saavedra , una intervención, coordinada por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana con apoyo de la Policía de la Ciudad, que tuvo como objetivo recuperar un sector del parque que había sido ocupado con construcciones no habilitadas, para usos irregulares. Se presentaba como «Centro de Jubilados», pero eso era una fachada.

“La convivencia requiere reglas claras y respeto. Nosotros no vamos a permitir más situaciones de ocupación permanente del espacio público, que obligan a los vecinos a vivir situaciones que no eligieron. El espacio público es de todos, tiene que ser compartido, no tomado”, dijo el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi.

Durante el operativo, se desalojó el predio y se demolió la construcción ilegal con maquinaria especializada. Se retiraron 7 camiones cargados con escombros. La intervención se realizó en horario temprano y sin incidentes, como parte de la política sostenida del Gobierno porteño para ordenar el espacio público y garantizar su uso común y seguro para todos los vecinos.