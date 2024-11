LA CIRUGÍA ELEGIDA POR LOS HOMBRES: ARMONIZACIÓN DE LA MANDÍBULA Y EL MENTÓN

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Cada vez más crecen las consultas de hombres respecto de tratamientos faciales y cirugías plásticas. Las últimas tendencias mundiales llegan a nuestro país de la mano de celebrities que brillan en Hollywood y con ellas, crecen las consultas para verse mejor en los consultorios de Argentina.

“Hoy en día más del 13% de nuestros pacientes son hombres. Aunque parezca poco, hasta no hace mucho tiempo atrás, las mujeres eran las únicas que se animaban a las cirugías y tratamientos estéticos. Hoy, los hombres no sólo se animan a consultar sino también avanzan en la realización de tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos”, comenta entusiasmado el Dr. Gustavo Corrado MN 113095 especialista en cirugía plástica y tratamientos no invasivos con inyectables.

En este sentido, en Argentina crece notablemente el interés del público masculino por tratamientos mínimamente invasivos del tipo inyectables como ácido hialurónico, toxina botulínica, que permiten la armonización de la cara. De esta manera, sin necesidad de entrar en quirófano, se popularizan tratamientos a base de inyectables que mejoran notablemente el aspecto general de las personas.

“Estos tratamientos a base de diferentes inyectables mejoran el aspecto de los pacientes porque permiten modelar las diferentes partes de la cara de una manera natural, que sin dudas es la última tendencia en el mundo: tratamientos tan naturales que no se noten, sino que las personas simplemente se ven mejor”, agrega Corrado.

En este sentido, uno de los tratamientos más elegidos por los hombres es la armonización de la parte de la mandíbula y el mentón, un procedimiento estético que utilizan productos como el ácido hialurónico de diferentes densidades o la hidroxiapatita de calcio, diferentes tipos de bioestimuladores para mejorar de forma natural el contorno mandibular y la proyección del mentón. Este tratamiento busca crear un perfil facial más equilibrado y armonioso, y sirve para corregir y armonizar una mandíbula y mentón más definidos y masculinos .

El tratamiento puede realizarse con diferentes tipos de inyectables. Algunos de ellos son: ácido hialurónico, ácido poli – L láctico , hidroxiapatita de calcio, toxina botulínica,etc. Mientras que en el primer caso, en principio se utilizaba como relleno, hoy sabemos que además de voluminizar también se utiliza para lograr efecto tensor y de levantamiento, en el segundo caso el ácido poli L láctico es un producto que actúa como bioestimulante del colágeno en las capas profundas de la piel . Por su parte, la hidroxiapatita de calcio es el principal componente de hueso y dientes que se utiliza en medicina estética para bioestimular , y también para voluminizar en distintas partes del cuerpo como cara , manos , brazos y abdomen. Mientras que la toxina botulínica se utiliza para suavizar las arrugas del tercio superior facial como las de la frente , entrecejo y patas de gallo, etc

“Es un procedimiento mínimamente invasivo que se realiza en el consultorio. La duración de los resultados puede durar desde 18 a 24 meses dependiendo del tipo de inyectable utilizado. Por supuesto cada caso es único, con lo cual es preciso consultar a un cirujano plástico que será el encargado de evaluar qué es mejor de acuerdo a las características propias de cada paciente”, suma el especialista.

Los tratamientos inyectables de esta naturaleza forman parte de una tendencia que crece en el mundo: la armonización facial. Los hombres, además de mejorar el aspecto de su mandíbula y mentón, se interesan en otros tipo de tratamientos como diferentes tipos de tratamientos faciales no quirúrgicos como la rinomodelación y tratamiento de arrugas de la frente, el entrecejo y las patas de gallo; y quirúrgicos como lipoaspiración y la cirugía de párpados.

La mandíbula y el mentón, signo de masculinidad y fuerza en hombres

Desde tiempos remotos, los mentones bien marcados fueron percibidos como signo de masculinidad y fuerza por varias razones. “Una mandíbula y el mentón prominente suele estar relacionado con la masculinidad, lo que se traduce en rasgos faciales más marcados; además, a lo largo de la historia, muchas culturas han valorado la fuerza y la determinación como características masculinas, de allí que un mentón firme puede simbolizar estas cualidades para algunas personas” menciona el especialista.

Pero esto no es todo. Si uno presta atención, podrá ver en el cine y la literatura (desde siempre) que los héroes y personajes masculinos frecuentemente tienen mentones fuertes, lo que refuerza la asociación entre un mentón definido y la masculinidad. También, se lo ha asociado a lo largo de la historia con la autoridad y la seguridad, cualidades que durante años se han vinculado al rol masculino.

